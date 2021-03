Le camuffature per i prototipi non conoscono limiti e le strategie per nascondere muli da collaudo sono spesso veramente interessanti, basti pensare alla Maserati Granturismo camuffata da Alfa Romeo Giulia. Ora però c'è questo nuovo prototipo in fase di test, che ci incuriosisce.

Qualche indizio c'è, quanto basta per farci credere che il camuffamento sia opera di Fiat, ma nulla che possa davvero confermare le nostre supposizioni. Semplicemente abbiamo visto maschere "squadrate" anche per la 500L e la 500 elettrica.

Berlina Cross?

La prima cosa che ci viene in mente, è che possa essere la variante berlina della Fiat Tipo Cross, la versione rialzata della gamma che a oggi è disponibile solo in versione a cinque porte (e non a quattro porte).

Fotogallery: Un misterioso prototipo Fiat berlina sulla neve

14 Foto

A conferma c'è qualche dettaglio di design compatibile, come la disposizione del radiatore e all'incirca il disegno dei fari anteriori, ma la camuffatura è troppa per esserne certi. E comunque, molti modelli Fiat sfruttano quella posizione per il radiatore.

Per quanto ne sappiamo, questa potrebbe anche essere in realtà la sagoma ben nascosta di un piccolo pick-up, l'erede del Fiat Strada, anziché una variante crossover della Tipo berlina a 4 porte.

Per altro, se fosse veramente una Cross, verrebbe da chiedersi perché non sia arrivata insieme alla 5 porte. E all'appello continua a mancare la Station Wagon rialzata, sicuramente più benvoluta dal mercato italiano rispetto alla tre volumi. Insomma, le domande sono ancora molte, ma nei prossimi mesi potrebbero facilmente arrivare nuove foto più dettagliate, quindi non ci resta che aspettare.

Nel frattempo potete sbizzarrirvi a vedere qui tutte le foto spia online in questi giorni, mentre qui potete leggere delle novità in arrivo nel 2021.