Cresce l’attesa per la nuova Audi RS 3, la declinazione più potente della compatta tedesca. I test della sportiva stanno andando avanti da oltre un anno tra escursioni sulla neve per collaudare la trazione integrale e giri al Nurburgring per scatenare la potenza del cinque cilindri. Una nuova voce riportata da Auto Bild aumenta ulteriormente le aspettative.

Una compatta esagerata

Il classico 2.5 turbo dell’Audi RS3 (disponibile sia in carrozzeria Sportback che Sedan) dovrebbe raggiungere i 420 CV. A posto così? Assolutamente no. Il numero da battere, infatti, è 421. Questi sono i cavalli erogati dall’acerrima rivale Mercedes A45 AMG S, la quale è dotata del quattro cilindri più potente al mondo.

Rendering esclusivi per Audi RS 3 Sportback Nuova Audi RS 3 Sportback, le foto spia

Così, secondo Auto Bild, per rimanere in cima alla “catena alimentare” delle hot hatch, l’Audi potrebbe essere disponibile anche in una versione super sportiva da 450 CV. La coppia sarebbe di 500 Nm, ovvero 20 Nm in più rispetto al modello precedente, mentre la velocità massima resterebbe fissata a 250 km/h con la possibilità di salire a 280 km/h attraverso un pacchetto specifico.

La nuova RS 3 dovrebbe abbassare il tempo di 4,1 secondi nello scatto 0-100 km/h della precedente generazione. Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di fare meglio della Classe A, la quale ferma il cronometro in 3,9 secondi.

Look di famiglia

Sempre stando alla testata tedesca, Audi sarebbe al lavoro su un nuovo sistema di trazione integrale basato su quello montato sulle nuove Volkswagen Golf R e Tiguan R. A livello estetico, ci si aspetta un look affilatissimo e basato sulle altre RS della famiglia come la RS Q3 e la RS 6. Non dovrebbe mancare una calandra maggiorata, prese d’aria più grandi, un aggressivo spoiler e terminali di scarico ovali.

Nuova Audi RS 3 Sedan, le foto spia

L’abitacolo riprenderà molte soluzioni dell’A3 tradizionale, ma avrà ovviamente un’impostazione più sportiva. Ci saranno gli immancabili badge RS, il volante tagliato nella parte inferiore e sedili specifici con fianchetti più pronunciati.

Audi dovrebbe presentare la nuova RS 3 dopo l’estate e i primi esemplari potrebbero arrivare in concessionaria a fine 2021. Il costo? Non meno di 60 mila euro per la versione da 420 CV.