L’Alfa Romeo Tonale è uno dei SUV più attesi dei prossimi mesi. Destinato a diventare un modello strategico per Stellantis, la Tonale potrebbe avere una controparte americana.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Dodge (altro brand nell’orbita del Gruppo) starebbe pensando di utilizzare le basi del SUV italiano per far rivivere la Hornet.

La crossover mai nata

Se il nome “Hornet” vi dice poco è perché effettivamente Dodge non ne ha mai prodotto un modello di serie. Presentata come concept al Salone di Ginevra nel 2006, si trattava di un crossover compatto lungo appena 3,84 metri. Nei piani originari di Dodge, il modello sarebbe stato destinato esclusivamente alla clientela europea, ma la crisi finanziaria e la riorganizzazione di Chrysler negli anni successivi interruppero il progetto.

Ora la Casa americana (o meglio, Stellantis) vuole riprovarci. Stando a quando riportato da Mopar Insiders, il crossover condividerebbe non solo il telaio, ma anche i powertrain e il luogo di nascita della Tonale. Si tratterebbe, quindi, della prima Dodge con alimentazione ibrida plug-in, grazie alla presenza di un 2.0 turbo assistito da un’unità elettrica. Dovrebbe esserci spazio anche per un 1.5 mild hybrid da circa 200 CV.

"Built in Pomigliano D’Arco"

Proprio il motore è stato la causa principale del rinvio della Tonale. Jean-Philippe Imparato, il ceo di Alfa Romeo, desidera una motorizzazione ancora più performante e capace di imporsi nei confronti della concorrenza in termini di potenza e autonomia elettrica.

L'Alfa Romeo dovrebbe così arrivare nel 2022, proprio come la Hornet, la quale potrebbe essere costruita a Pomigliano d’Arco (NA) insieme alla Tonale. L’assemblaggio in Italia potrebbe significare una commercializzazione anche sul nostro mercato e in quello europeo.

Dodge ha effettivamente bisogno di un crossover di dimensioni medie. Dopo l’addio della Journey (la “sorella” americana della Fiat Freemont), l’unico modello a ruote alte della gamma americana è l’esagerata Durango di oltre 5 metri di lunghezza.