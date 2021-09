Una speciale Porsche 911 Turbo firmata Garage Italia. L’atelier milanese ha presentato la “Azul”, una Porsche totalmente restaurata con tinta “Azzurro Lapo” e raffinati interni in pelle che trasformano la 911 in un’esclusiva sportiva moderna e lussuosa.

Così diventa tutta azzurra

Per la sua opera, Garage Italia, il tuner di lusso milanese fondato da Lapo Elkann, ha messo le mani su un esemplare di 911 generazione 993 (venduta dal 1993 al 1997). L’auto è stata rimessa a nuovo e rifinita con una verniciatura azzurra.

In aggiunta, l’atelier ha scelto un set di cerchi in alluminio da 18” marchiati Ruf e un treno di pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport. Attraverso le ruote si osservano le pinze dei freni blu con logo Garage Italia nero.

Anche l’abitacolo è stato completamente rivisto con un contrasto tra le tinte blu e bianche. Volante e parte della plancia e del tunnel centrale riprendono l’Azzurro Lapo degli esterni, mentre il cambio, i sedili e i pannelli delle portiere sono di colore chiaro. A completare la dotazione c’è anche la Moquette “Blu Provenza” premium.

Tra Porsche e icone italiane elettriche

Nella presentazione dell’auto non si parla di modifiche al motore. Possiamo ipotizzare, quindi, che la 911 Turbo abbia il propulsore originale da 408 CV. La potenza, scaricata sulle quattro ruote motrici, si traduce in uno scatto 0-100 km/h di 4,5 secondi e in una velocità massima di 290 km/h.

La Porsche “Azul” si aggiunge alla lista di progetti messi a punto da Garage Italia negli ultimi mesi. Tra questi ricordiamo le Spiaggine con motore elettrico e 120 km di autonomia, la Panda Integral-e e una Land Rover Discovery molto speciale. Quest’ultima, infatti, è la crew car di Motor1.com.