La Hyundai Bayon arriva nelle concessionarie italiane con due speciali Open Weekend il 18 e 19 settembre e il 25 e 26 settembre. L'offerta di lancio per Bayon è di 15.300 euro.

La crossover compatta, disponibile anche nella variante ibrida leggera, si va ad aggiungere ad un segmento affollato e in costante crescita negli ultimi anni. Ecco tutto quello da sapere sulla dotazione, i prezzi e le principali concorrenti.

La dotazione

Il crossover sudcoreano è stato pensato appositamente per il mercato europeo sia in termini di dimensioni che dotazione di bordo.

Di base, troviamo una strumentazione tecnologica all’avanguardia con cluster digitale da 10,25” e uno schermo touchscreen che può raggiungere i 10,25”. Quest’ultimo è dotato di connettività Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless e i servizi dell’app BlueLink. E, nonostante le dimensioni contenute di 4,18 metri, la Hyundai può contare su un bagagliaio con capacità minima di 411 litri.

La Bayon è disponibile negli allestimenti XLine e XClass. Il primo comprende luci diurne a LED, cerchi da 16”, radio da 8” con Bluetooth, retrocamera e connettività, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il pacchetto di guida assistita Smart Sense.

Questo comprende l’avviso anticollisione, il mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei limiti di velocità, rilevamento stanchezza del conducente e il Rear Seat Alert che avverte il guidatore della presenza del passeggero posteriore.

Nella XClass, invece, si aggiungono il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17”, fari anteriori e posteriori full LED, Blind Spot Collision Warning e Rear Cross Traffic Collision Warning che migliorano rispettivamente la sicurezza in autostrada e in retromarcia.

Due le motorizzazioni: un 1.2 benzina da 84 CV e un 1.0 mild hybrid da 100 CV.

L’offerta

La Hyundai è proposta ad un prezzo di 19.400 euro per la 1.2 MPI da 84 CV che scende a 15.300 euro aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% - TAEG 4,73%) e in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni. L’offerta consiste in un anticipo di 4.100 euro e rate da 139 euro al mese per 36 mesi che includono polizza furto e incendio.

Al termine dei tre anni, i clienti possono scegliere se tenere l’auto, acquistare un’altra Hyundai o restituirla.

La concorrenza

Il segmento della Bayon è denso di competitor dirette. Per un confronto abbiamo preso come riferimento i modelli più nuovi e quelli più venduti in Italia.

Ford Puma Renault Captur Opel Mokka

Uno di questi è la Ford Puma che ha un listino che parte da 21.000 euro nella versione 1.0 Ecoboost a benzina da 95 CV nell’allestimento Connect. In alternativa, c’è la Renault Captur (lunga 5 cm in più della Bayon) che parte da 21.150 euro con la 1.0 TCe 90 CV, oppure la Opel Mokka che nella declinazione 1.2 Turbo Edition da 101 CV parte da 22.550 euro.

Volkswagen T-Cross Fiat 500X

Senza dimenticare la Volkswagen T-Cross (più corta di 7 cm della Hyundai) con la variante 1.0 TSI Urban da 95 CV che ha un prezzo d’attacco di 21.100 euro. Una delle rivali italiane più vicine alla Bayon, infine, è la Fiat 500 X che però ha dimensioni un po’ più grandi e una scelta di motori che può arrivare a toccare i 150 CV nella T4. Se si sceglie la 1.0 T3 da 120 CV Cult, invece, il prezzo di partenza è di 21.750 euro.

Citroen C3 AirCross Ford EcoSport EVO3

Allargando invece l'orizzonte delle concorrenti a SUV e crossover con prezzo molto vicino a inferiore alla Bayon, troviamo la Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 110 CV da 19.400 euro, la Ford EcoSport 1.0 Ecoboost 100 CV da 20.500 euro e l'ancora più economica EVO3 1.5 113 CV da 14.900 euro.