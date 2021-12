Ognuno di noi quando esce di casa ha con sé sempre almeno un oggetto: lo smartphone, che da semplice telefono si è via via trasformato in raccoglitore di tessere fedeltà, carte di credito e - da non molto - anche chiave per auto. Un factotum che da qualche tempo, a patto che si tratti di un iPhone, permette anche di bloccare e sbloccare le portiere di alcuni modelli BMW, oltre che di avviare un motore.

Da oggi grazie a un aggiornamento anche i possessori di alcuni smartphone Android potranno lasciare a casa le chiavi della propria BMW, utilizzando unicamente i propri device.

Prima i top di gamma

La BMW Digital Key è infatti disponibile per gli smartphone Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Samsung S21, S21+ ed S21 Ultra in alcuni mercati, Italia inclusa. Sblocco e blocco portiere avvengono quindi via software, così come l'avviamento dell'auto, basta sistemare il proprio smartphone nel vano di ricarica wireless. Per utilizzare la chiave digitale, disponibile per quasi tutti i recenti modelli della Casa, basta scaricare l'app My BMW e configurarla seguendo le istruzioni passo passo.

Le auto BMW compatibili con questa funzione comprende fondamentalmente tutti i modelli a listino, fatto salvo per la BMW Serie 7 (con la nuova generazione in arrivo, anche in versione elettrica i7) e i SUV BMW X1, X2, X3 e X4.

In futuro la lista degli smartphone Android compatibili si amplierà ulteriormente, comprendendo anche modelli non di primissima fascia e si potrà condividere la chiave con altre 5 persone, una soluzione utile per permettere a parenti e amici di usare l'auto senza dover dare loro la chiave fisica.

A livello di sicurezza il sistema si basa su NFC (Near Field Communication) e garantisce un alto livello di protezione dei dati, in quanto la comunicazione avviene a distanza ravvicinata e non può quindi essere captata da malintenzionati.