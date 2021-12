Il mercato dell’auto in Europa continua il suo momento di crisi. A novembre le immatricolazioni sono state il 17,5 % in meno rispetto al già negativo 2020 e le prospettive per i prossimi mesi sono tutt’altro incoraggianti. In un contesto di grande difficoltà, comunque, la Renault Clio si è affermata come l’auto più venduta del mese in tutto il Vecchio Continente con 16.353 esemplari consegnati.

Tanto equilibrio

In realtà, la top 10 delle auto più vendute in Europa a novembre 2021 non nasconde grandi sorprese. I modelli in testa alla classifica si avvicendano già da diversi mesi e i soli 184 esemplari di differenza tra prima e quarta posizione fanno capire come l’equilibrio regni ancora sovrano. A regnare è anche un podio tutto francese o quasi.

Renault Clio E-Tech

Come detto, la capolista è la Clio che, nonostante il calo del 13% su novembre 2020 e del 27% su novembre 2019, riesce a fare meglio della Dacia Sandero, sempre del gruppo Renault.

Dacia Sandero

La compatta rumena si è fermata a 16.253 esemplari registrando un incremento delle vendite rispetto agli analoghi periodi 2019 e 2020.

Peugeot 208 Peugeot 2008

Positivi anche i dati delle inseguitrici Peugeot 208 (appena due vetture in meno rispetto alla Sandero) e 2008 (addirittura +50% su novembre 2019).

Sale la T-Roc, escono Golf e Yaris

Più staccata, ma in crescita rispetto a ottobre, c’è la Volkswagen T-Roc con oltre 15.000 vetture consegnate. Stabile la Fiat 500 (considerando anche la pepatissima Abarth) in sesta posizione, mentre l’Opel Corsa perde terreno rispetto a novembre 2020 con un -30% (il peggior dato di tutti i modelli della Top 10).

La Citroen C3 occupa l’ottavo posto, mentre prosegue la conquista dell’Europa da parte della Hyundai Tucson che raddoppia le vendite rispetto a novembre 2020 quando fu lanciato il nuovo modello. All’ultimo gradino, invece, troviamo la Dacia Duster con 12.351 esemplari immatricolati.

Dove sono finite Toyota Yaris e Volkswagen Golf? Secondo l’analisi di Jato Dynamics, due dei modelli più apprezzati dalla clientela europea sono stati fortemente colpiti dalle conseguenze della crisi dei chip. I volumi di vendita, infatti, sono calati rispettivamente del 72% e 65% nell’ultimo mese.

Top 10 Europa novembre 2021