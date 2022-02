Una Ferrari d'epoca, la Mercedes-AMG più potente mai creata, la prima Lamborghini Countach, la prima Lotus elettrica e l'hypercar Aston Martin destinata alla pista: ecco le novità 2022 della famiglia Lego Speed Champions, i piccoli set a tema auto dell'azienda dei mattoncini colorati.

Novità in arrivo il 1° marzo 2022 con prezzi compresi tra 19,99 e 39,99 euro, a rimpolpare una collezione che negli anni ha visto arrivare - tra le altre - Nissan GT-R, Koenigsegg Jesko, Toyota GR Supra, McLaren Elva e tante altre supercar per la strada e per la pista.

Ferrari 512 M

Ferrari 512 M 1970

Sono 291 i mattoncini che ricreano le forme della Ferrari 512 M del 1970, bolide destinato a correre nel Campionato Mondiale Marche Sport Prototipi ma vittoriosa (anche per colpa di un improvviso cambio di regolamento della FIA) unicamente alla 9 ore di Kyalami dello stesso anno, per poi essere abbandonata in favore della 312 PB.

Lamborghini Countach

Lamborghini Countach

Un vero mito del mondo dell'auto nel 2021 la Lamborghini Countach ha compiuto 50 anni (celebrati dalla Countach LPI 800-4) e anche Lego ne vuole festeggiare l'importante anniversario con un set da 262 pezzi, per riportarne in vita le celebri forme, alettone posteriore incluso. Prezzo 19,99 euro.

Lotus Evija

Lotus Evija

La prima Lotus elettrica, un'hypercar elettrica da 2.000 CV ambasciatrice del futuro della Casa inglese, impegnata a costruirsi un domani fatto solo da auto a batteria. Il set Speed Champions della Lego conta più di 200 pezzi e sarà venduto al prezzo di 19,99 euro.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro e Aston Martin Vantage GT3

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Aston Martin Vantage GT3

Doppietta per il set Aston Martin che nella scatola inserisce 592 mattoncini utili per costruire Aston Martin Valkyrie AMR Pro, versione da pista dell'hypercar inglese privata della parte elettrica per pesare meno. Cosa che non le impedisce comunque di toccare i 1.000 CV di potenza. Al suo fianco la Aston Martin Vantage GT3, la coupé col V12 dedicata ai campionati motorsport. Il prezzo è di 39,99 euro.

Mercedes-AMG F1 W12 E Performance e Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG One Mercedes-AMG F1 W12 E Performance e

Anche per Mercedes i modellini da costruire sono 2: da una parte la Mercedes-AMG Project One, anticipazione della hypercar mossa dal powertrain ibrido derivato dalla monoposto di Formula 1, dall'altra la Mercedes-AMG F1 W12 con la quale Lewis Hamilton ha combattuto fino all'ultima decisiva gara per conquistare il titolo piloti del mondiale, andato poi a Max Verstappen. Il set conta 564 pezzi e costa 39,99 euro.