Nel 2022 vedremo finalmente la prima BMW M3 Touring di sempre, ma la Casa ha tanti altri piani per la gamma M3 (ed M4).

Uno dei più interessanti riguarda la M3 CS, la variante più racing della berlina sportiva che, secondo gli ultimi rumors riportati da BimmerPost, sarà prodotta in tiratura limitata tra marzo 2023 e febbraio 2024. Sempre il forum di appassionati di BMW ha raccolto altri aggiornamenti su questo nuovo modello.

La “sorella” della M4 CSL

Prima di tutto, il 3.0 sei cilindri in linea S58 verrà potenziato da 510 CV (nella versione Competition) fino a 540 CV come nella M4 CSL. Ed esattamente come la CSL, anche la M3 CS affronterà una “dieta” dimagrante a base di fibra di carbonio per essere ancora più orientata alla pista.

Entrambe saranno vendute esclusivamente col cambio automatico a 8 rapporti, mentre la CS sarà offerta con la sola trazione integrale xDrive (a differenza della CSL con trazione posteriore).

BMW M3 CS, le foto spia

Come confermato dalle foto spia dei mesi precedenti, la M3 avrà nuovi sedili sportivi e riceverà delle luci LED specifiche. Lo stile, invece, dovrebbe rifarsi alla Serie 3 in versione restyling che debutterà nel corso del 2022. Infine, è probabile l’adozione dell’infotainment con sistema operativo iDrive 8.

I programmi per Serie 3 ed M4

Rimanendo in tema di sportive, insieme alla M4 CSL dovremmo vedere la M4 GT/H. Ancora non confermata da BMW, questa versione dovrebbe essere realizzata in pochi esemplari tutti caratterizzati dal cambio manuale e dalla stessa filosofia “minimalista” della CSL.

BMW M4 CSL, le foto spia

Anche la GT/H, infatti, dovrebbe rinunciare ai sedili posteriori e ad un bel po’ di elettronica (tra cui i sedili a regolazione elettrica e i sensori di parcheggio) per ridurre il peso sulla bilancia.

Infine, in Cina la Serie 3 diventerà elettrica e si chiamerà i3. In Europa, invece, la berlina media bavarese diventerà ad emissioni zero solo nel 2025 quando debutterà la nuova generazione costruita sulla piattaforma Neue Klasse.