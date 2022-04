Gli incentivi auto 2022 sono finalmente realtà: il Dpcm che modula il bonus in base alle emissioni di CO2 e alla disponibilità o meno di un'auto da rottamare è stato infatti firmato, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché inizino ufficialmente.

L'atteso sostengo al mercato dell'auto, attanagliato da una crisi che dopo la pandemia si è aggravata con la carenza di microchip e di materie prime per la guerra in Ucraina, offre agli automobilisti un fondo di 650 milioni di euro destinato a tutti i tipi di auto, dalle elettriche fino a quelle a benzina e diesel.

Fino a 6.000 euro per le elettriche

Lo sconto massimo è riservato ai futuri acquirenti di auto elettriche e delle ibride plug-in più efficienti, quelle comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2 emessi allo scarico, pari a 6.000 euro con auto da rottamare (veicolo di proprietà da almeno 12 mesi, omologazione Euro 0-Euro 5) e a 4.000 euro senza rottamazione.

Non tutte le auto elettriche possono però godere dell'incentivo statale e anche le migliori plug-in hybrid sono al momento escluse dal bonus.

Questo perché la fascia 0-20 ha un limite di spesa per le auto nuove fissato in 35.000 euro senza IVA, Ipt e messa su strada, ma con optional compresi. Aggiungendo anche l'IVA e gli accessori non possono costare quindi più di 42.700 euro.

Lo stanziamento per le auto elettriche è di 220 milioni di euro.

Fino a 4.000 euro per le ibride plug-in

Le auto che rientrano nel range 21-60 g/km di CO2 sono al momento solo le ibride plug-in e per queste è previsto un incentivo di 4.000 euro con rottamazione e di 2.000 euro senza rottamazione. Per queste ibride ricaricabili alla spina il tetto massimo di spesa è di 45.000 euro IVA esclusa.

Quindi chi vuole comprare un'auto ibrida plug-in nuova ricevendo lo sconto statale deve essere sicuro di non superare i 60 g/km di CO2 e di non sforare la soglia dei 54.900 euro con IVA.

Anche per le plug-in il fondo statale è di 225 milioni di euro.

Altri 170 milioni di euro sono invece destinati a tutte quelle auto nuove che hanno emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km. Parliamo quindi di tantissime auto a benzina, diesel, ibride, ma anche a GPL e a metano che ricevono un bonus di 2.000 euro, ma solamente in caso di rottamazione.

Il limite massimo di spesa per questa fascia è di 35.000 euro, sempre IVA esclusa.

Lo stanziamento disponibile è pari a 170 milioni di euro.

Incentivi auto 2022, la tabella