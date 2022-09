Insieme alla tanto attesa versione ibrida, Porsche sta preparando una serie di aggiornamenti importanti per estetica e strumentazione della 911.

La sportiva di Zuffenhausen è stata ripresa dalle nostre spie nella versione Cabrio con un’inedita tecnologia di bordo che potrebbe caratterizzare i futuri modelli Porsche.

Interni hi-tech

Il quadro strumenti delle foto è interamente digitale ed è diviso in tre elementi circolari: contachilometri, tachimetro e una porzione di schermo riservata – probabilmente – alle modalità di guida.

Il nuovo display sarà montato anche nella versione coupé e le novità potrebbero proseguire con l’adozione di un sistema d’infotainment di nuova concezione e con una console centrale riorganizzata nella forma e nella disposizione dei comandi.

Oltre all’abitacolo, Porsche aggiornerà sensibilmente anche il look degli esterni modificando i paraurti e la grafica dei fari. In particolare, la 911 Cabrio delle foto spia mostra una mascherina con nuovi listelli verticali attivi che migliorano i flussi aerodinamici e l’invio di aria a motore e freni.

Non solo ibrida

Le novità riguardanti estetica e dotazione potrebbero essere già equipaggiate sulla 911 ibrida. L’arrivo della versione elettrificata è stato già confermato da Porsche ed è tuttora impegnata in fase di test. Non si tratterà di un’ibrida plug-in e l’unità elettrica sarà studiata per dare ulteriore potenza al motore termico più che per contenere i consumi.

Oltre all’ibrida, comunque, la rinnovata gamma della 911 manterrà le classiche motorizzazioni a benzina. A tal proposito, alcuni rumors parlano del debutto del 4 litri sei cilindri equipaggiato da Cayman GTS e GT4 che potrebbe sostituire il 3.0 turbo.

Al momento, non esiste una data per il debutto delle nuove versioni della 911. L’impressione, comunque, è che già nei prossimi mesi potrebbe esserci la presentazione ufficiale.