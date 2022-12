La seconda edizione dei Motor1.com Star Awards è giunta al termine. Dal 5 all'8 dicembre i colleghi di Motor1 US hanno preso in esame 20 nuovi modelli che hanno debuttato nell’ultimo anno e li ha guidati uno ad uno nelle stupende strade della California del Sud per valutarne attentamente pregi e difetti.

Per le auto più prestazionali non è mancata una prova su pista, mentre fuoristrada e pick-up si sono esibiti anche in alcuni test lontano dall'asfalto.

I modelli coinvolti si sono contesi i riconoscimenti in varie categorie: Best Truck, Best SUV, Best Luxury, Best Value, Best Performance e Best EV. Infine, è stato assegnato uno speciale premio assegnato dal direttore della testata (“Editor’s Choice”). Ecco tutte le vincitrici e le candidate.

Best Truck

Ford F-150 Lightning è Best Truck ai Motor1.com Star Awards 2022

Il segmento principe del mercato americano viene conquistato dal Ford F-150 Lightning. Il pick-up elettrico “per le masse” con prezzo di listino di circa 40.000 dollari (anche se i modelli più accessoriati sfiorano gli 80.000 dollari) è riuscito a superare la concorrenza del “piccolo” Ford Maverick, dell’immenso e potentissimo GMC Hummer EV e dell’efficiente Toyota Tundra.

I colleghi americani hanno apprezzato lo stile e i dettagli moderni associati alle classiche proporzioni che da sempre definiscono l’F-150, il pick-up più venduto al mondo.

Molto interessanti le prestazioni, con un powertrain da 580 CV e 1.050 Nm di coppia che fornisce un’accelerazione 0-100 km/h di 4 secondi e una capacità di traino di 4,5 tonnellate, ai vertici della categoria. L’autonomia assicurata dalla batteria da 131 kWh, invece, è di oltre 500 km nel ciclo EPA. Per saperne di più qui potete leggere l'articolo online su OmniFurgone.it.

Best SUV

Kia Sportage è Best SUV ai Motor1.com Star Awards 2022

La Kia Sportage è il SUV dell’anno per la redazione di Motor1.com USA. Nell’assegnare il premio in questa categoria, i colleghi hanno considerato vari fattori, tra cui il rapporto qualità/prezzo, l’abitabilità, la praticità e le prestazioni offerte dal powertrain.

Il SUV coreano ha soddisfatto la redazione lasciandosi alle spalle Subaru Forester e Honda CR-V e modelli premium come BMW iX, Genesis GV70, Infiniti QX60, Jeep Grand Wagoneer e la nuova Range Rover.

A conquistare la critica è stato lo stile unico e personale della nuova Sportage, la grande spaziosità di bodo (in rapporto al segmento) e l’efficienza del motore full hybrid da 230 CV e 5,7 litri/100 km rilevati nel ciclo combinato WLTP.

Best Luxury

Land Rover Range Rover è Best Luxury ai Motor1.com Star Awards 2022

L’auto di lusso del 2022 è la nuova Range Rover. Il SUV inglese ha battuto avversarie come Acura Integra, BMW iX, Genesis G90, Genesis GV70, Infiniti QX60, Jeep Grand Wagoneer e Lucid Air Grand Touring. La Land Rover si è distinta per il suo portamento super confortevole abbinato a una spinta costante assicurata dal 3 litri da 400 CV (ritenuto dai nostri colleghi più adeguato all’auto rispetto al più potente V8 biturbo).

La dotazione di altissimo livello e ogni comfort possibile per passeggeri e guidatore sono stati altri elementi importanti nell’incoronazione della quinta generazione di Range Rover.

Best Value

Ford Maverick è Best Value ai Motor1.com Star Awards 2022

Questa particolare categoria ha riguardato le auto con prezzo di listino massimo di 40.000 dollari (circa 38.000 euro). Definito questo primo criterio, la redazione ha analizzato i modelli col miglior rapporto qualità/prezzo considerando anche la dotazione e l’esperienza di guida. A emergere vincitore è stato il pick-up “compatto” Ford Maverick, che non è venduto in Europa.

Più piccolo di un Ranger (il Maverick è lungo 5,07 metri contro i 5,4 m del pick-up presente anche nel Vecchio Continente), il pick-up americano ha un prezzo di partenza di circa 21.000 dollari e può contare su un equipaggiamento già completo e su un motore 2.5 full hybrid da 194 CV che permette 15,7 km/l nella guida mista città/autostrada.

In più, il cassone e la discreta spaziosità di bordo sono altri elementi importanti per migliorare la versatilità nell’utilizzo quotidiano.

Best Performance

Audi RS 3 è Best Performance ai Motor1.com Star Awards 2022

L’Audi RS 3 si aggiudica il premio di auto sportiva dell’anno. Al di là delle prestazioni eccellenti assicurate dal 5 cilindri da 400 CV, la tedesca si è imposta grazie alle sensazioni che trasmette in pista, con un assetto bilanciato e una trazione efficace anche per merito dell’RS Torque Splitter.

A supportare la RS 3 tra i cordoli sono anche l’impianto frenante in carboceramica, gli pneumatici Pirelli Trofeo R e gli ammortizzatori adattivi, i quali permettono di godersi l’auto anche nell’utilizzo quotidiano. Niente da fare per le concorrenti Hyundai Elantra N, Cadillac CT5-V Blackwing, Honda Civic Si e Lucid Air Grand Touring.

Best EV

Ford F-150 Lightning è Best EV ai Motor1.com Star Awards 2022

Nella terra dei pick-up, il riconoscimento di miglior auto elettrica del 2022 non poteva non andare al Ford F-150 Lightning. Il primo pick-up elettrico di Ford è stato premiato dalla redazione non solo per le prestazioni, ma anche e soprattutto per l’impatto che il Lightning avrà sugli Stati Uniti.

Il debutto dell’F-150 a batteria cambierà il modo di lavorare degli americani proponendo un modello più veloce, più performante, più silenzioso e più economico da mantenere rispetto all’analogo modello a benzina.

Il Ford è riuscito a mettersi alle spalle il rivale diretto GMC Hummer EV, oltre a BMW iX, Lucid Air e Hyundai Ioniq 5 (qui l'articolo dedicato su InsideEVs.it).

Editor's Choice

Hyundai Ioniq 5 è Editor's Choice ai Motor1.com Star Awards 2022

Dopo essersi aggiudicata i World Car Awards, la Hyundai Ioniq 5 ha conquistato anche la redazione americana di Motor1.com.

Secondo il direttore editoriale Jeff Perez, il crossover coreano offre “un’autonomia elevata, un design retro-futuristico innovativo, una grande comodità durante i viaggi e una discreta dose di divertimento alla guida”. In particolare, stando a Perez “l’elevata visibilità e la posizione di guida rialzata permettono di avere subito fiducia al volante della Hyundai”.

Niente da fare per le altre concorrenti Acura Integra, Audi RS 3, Hyundai Elantra N e Cadillac CT5-V Blackwing.