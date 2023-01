I nomi dei modelli di auto sono importanti per le case automobilistiche perché conferiscono identità ai loro prodotti, rendendoli unici nel mare di automobili presenti sul mercato. Mentre alcune case automobilistiche utilizzano parole specifiche (o talvolta frasi), altre, come Lexus, preferiscono utilizzare lettere per rappresentare la logica alla base di ciascuna delle loro auto.

A questo proposito Lexus UK ci svela il vero significato che si cela dietro queste sigle, forse qualcosa che vale la pena di far notare agli amici durante le festività natalizie. Ecco l'elenco in ordine alfabetico.

Lexus CT

Il marchio giapponese ha chiamato la sua hatchback a cinque porte Lexus CT, acronimo di Creative Touring. Secondo Lexus, Creative è stato utilizzato perché l'auto utilizza un propulsore ibrido in un segmento dominato da modelli con motore diesel, mentre Touring è stato utilizzato per contrastare il mito secondo cui le auto ibride sacrificano lo spazio per i bagagli e i passeggeri.

Lexus ES

La Lexus ES è stata lanciata insieme alla LS. L'acronimo ES sta per Executive Sedan, intesa come versione più piccola rispetto all'ammiraglia LS.

Lexus GS

Seguendo le orme della Lexus LS nell'utilizzo del suffisso Sedan, la GS, che significa Grand Sedan, è stato il modello di medie dimensioni della casa automobilistica (fino al 2020). Il suo nome rappresenta infatti la sua posizione intermedia nella gamma di berline Lexus.

Lexus GX

Nel comunicato della rivista Lexus UK è stata omessa la Lexus GX, acronimo di Grand Crossover. Proprio come la GS, il GX è il modello intermedio della linea di crossover/SUV della casa automobilistica.

Lexus IS

Sebbene si possa pensare che la S di Lexus IS stia per Sedan, in realtà non è così. IS sta per Intelligent Sports. Il modello doveva rappresentare le qualità tradizionali di Lexus in un pacchetto più piccolo e più dinamico dal punto di vista meccanico, per attirare i clienti più giovani.

Lexus LC/LC C

Lexus LC Convertible

Pensata per combinare l'offerta premium della Lexus LS in una "seducente" carrozzeria coupé, la LC, o Luxury Coupé, è l'ammiraglia coupé della casa automobilistica, "progettata in ogni dimensione per offrire un'esperienza di guida molto speciale e gratificante". Il suffisso C vale anche per la scoperta Convertibile.

Lexus LFA

La supercar V10 di Lexus è nata come concept LFA, acronimo di Lexus Future Advance, ma è stata poi modificata in Lexus F-Sports Apex nella sua forma di produzione. Questo per rappresentare la posizione della LFA come punto di riferimento della famiglia sportiva F.

Lexus LS

Il modello di punta della gamma, l'ammiraglia Lexus LS, porta l'acronimo di Luxury Sedan (berlina di lusso), ed è la vettura che ha lanciato Lexus nel 1989 come casa automobilistica di lusso. È il culmine del lavoro di 60 designer, 1.400 ingegneri, 2.300 tecnici e oltre 200 addetti all'assistenza.

Lexus LX

Nel comunicato è stata omessa anche la sigla Lexus LX, che sta per Luxury Crossover. Poiché il modello non è in realtà un crossover, ma un SUV a tutti gli effetti basato sul Toyota Land Cruiser, alcuni importatori utilizzano la definizione "Luxury Four Wheel Drive" per rappresentare le lettere.

Lexus LY

Lexus LY 650

Il marchio di lusso giapponese si è cimentato anche nella produzione di yacht e, senza sorpresa, ha chiamato la sua imbarcazione Lexus LY, ovvero Luxury Yacht.

Lexus NX

Lexus NX 450h+

La Lexus NX, acronimo di Nimble Crossover, è stata chiamata così per rappresentare le dimensioni ridotte del veicolo, ergo la sua natura più agile, perfetta per i percorsi urbani e di campagna.

Lexus RC/RC F

Lexus RC F

La Lexus RC, o Radical Coupé, è stata progettata per sfidare la comune percezione del pubblico verso le full hybrid.

Il suffisso F rappresenta i modelli ad alte prestazioni della gamma Lexus ed è stato utilizzato con riferimento al Fuji Speedway in Giappone, dove sono state effettuate centinaia di ore di test sulla RC F.

Lexus RX/RX L

Lexus RX

Il Radiant Crossover, o Lexus RX, rappresenta il futuro immaginato dalla casa automobilistica quando è stato lanciato all'inizio del nuovo millennio. Il suffisso L aggiuntivo viene utilizzato per indicare le versioni più grandi, a sette posti.

Lexus SC

Offerta dal 1992 al 2010, la Lexus SC, o Sports Coupé, si inseriva nel mercato delle coupé di lusso di medie dimensioni.

Lexus UX

La Lexus UX è la più piccola della gamma di crossover del marchio e segna la prima volta che la casa automobilistica produce un vero e proprio crossover compatto di lusso. UX è l'acronimo di Urban Crossover, "con l'obiettivo di incarnare uno stile libero che si rivolge ai moderni esploratori urbani", secondo Lexus.