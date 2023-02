Piacciono ancora le auto italiane in Europa? Quali sono i modelli Made in Italy più venduti nel Vecchio Continente?. Per rispondere a una curiosità più che lecita abbiamo deciso di indagare più a fondo nei dati delle immatricolazioni europee per l'anno 2022, stilando la lista completa delle auto italiane più vendute in Europa.

Per capire ancora meglio i gusti degli automobilisti europei abbiamo poi pensato di "depurare" questi dati di vendita dalle immatricolazioni italiane, ottenendo una seconda classifica ancora più puntale delle auto italiane più gradite fuori dall'Italia e dentro i confini europei.

Un dato interessante, prima di arrivare alle classifiche su base dati Jato Dynamics, è quello della quota di mercato delle auto italiane in Europa, che con 481.488 unità su un totale di 11.241.572 dei 28 Paesi europei (EU+EFTA+UK) presi in esame raggiunge il 4,28% nel 2022.

Fiat 500 è la regina e una su tre è elettrica

La classifica delle auto italiane più vendute in Europa (Italia compresa) si apre, come già nel 2022, con la Fiat 500 che raggiunge nel 2022 quota 170.523 vetture targate. Questo si traduce in un +6% rispetto al 2021.

Fiat 500 Fiat 500 elettrica

Di tutte le Fiat 500 vendute in Europa, più di una su tre è la nuova 500 elettrica che con un totale di 66.198 unità rappresenta il 38,8% dell'immatricolato per la piccola e iconica tre porte italiana. Nell'anno precedente, il 2021, la quota di 500 elettriche in Europa era al 27,5%.

Da notare è poi il fatto che la 500 è l'unica auto elettrica italiana a fare la sua comparsa nelle classifiche europee con numeri consistenti. Alle pochissime elettriche italiane rimanenti restano solo le "briciole", come le 668 Fiat E-Ulysse immatricolate e una manciata di Fiat E-Doblò ed EVO3 Electric.

Al secondo posto nella classifica continentale troviamo la Fiat Panda, regina del mercato italiano e a quota 124.952 unità in Europa (-5%).

Fiat Panda

Terza, ma molto distante è la Lancia Ypsilon che con 41.028 vetture targate segna un -6% sul 2021. Occorre però notare che la Ypsilon viene venduta ufficialmente solo in Italia e che lo scorso anno appena 58 esemplari sono stati immatricolati fuori dai nostri confini.

Lancia Ypsilon

Con un calcolo diverso sarebbe invece la Fiat Tipo al terzo posto. Occorrerebbe però sommare alle 25.836 Tipo europee le 95.120 unità di Fiat Egea, la vettura gemella venduta in Turchia, Paese che però non fa parte della UE (candidato dal 1995), né dei Paesi EFTA. Con l'aggiunta dell'Egea, la Tipo arriverebbe a quota 120.956.

Fiat Tipo Cross

Tra le altre italiane vendute in Europa occorre poi sottolineare le buone prestazioni di DR 4.0 settima con 12.142 unità (+651%) e venduta quasi solo in Italia. Molto bene anche l'esordiente Alfa Romeo Tonale (11.563) che all'ottavo posto si avvicina da subito alla sorella maggiore Alfa Romeo Stelvio (16.009, -6%).

Alfa Romeo Tonale DR 4.0 Maserati Grecale

Tra le altre auto al debutto si distinguono anche DR 6.0 (3.203), Maserati Grecale (2.990) e DR 5.0 (2.642), mentre tra sportive e hypercar impressionano i numeri di Lamborghini Urus (1.425), Ferrari F8 (1.146), Ferrari SF90 (690) e Lamborghini Aventador (250).

Le auto italiane più vendute in Europa nel 2022

Fiat 500 - 170.523 (+6%) Fiat Panda - 124.952 (-5%) Lancia Ypsilon - 41.028 (-6%) Fiat 500X - 31.519 (-41%) Fiat Tipo - 25.836 (-32%) Alfa Romeo Stelvio - 16.009 (-6%) DR 4.0 - 12.142 (+651%) Alfa Romeo Tonale - 11.563 (nuova) Abarth 595/695 - 9.268 (-33%) Fiat 500L - 5.513 (-72%) Alfa Romeo Giulia 5.371 (-16%) DR 6.0 - 3.203 (nuova) Maserati Grecale - 2.990 (nuova) DR 5.0 - 2.642 (nuova) EVO3 - 2.331 (+247%) Maserati Levante - 2.100 (-18%) DR F35 - 1.779 (+41%) DR 3 - 1.703 (+4%) Lamborghini Urus - 1.425 (+4%) Ferrari F8 - 1.146 (-38%) Ferrari Roma 1.028 (-5%) Maserati Ghibli - 887 (-39%) Lamborghini Huracan - 856 (+39%) Ferrari 812 - 849 (-1%) EVO5 - 847 (-42%) Ferrari SF90 - 690 (+3%) Fiat Ulysse - 668 (nuova) Ferrari Portofino - 625 (+143%) Fiat Doblò - 535 (+22%) Ferrari 296 - 499 (nuova) DR 7.0 - 261 (nuova) Lamborghini Aventador - 250 (-21%) Maserati MC20 - 245 (+106%) Maserati Quattroporte - 127 (+10%) Ferrari Monza SP - 74 (-64%) Pagani Huayra - 4 (-20%)

Le Italiane più vendute fuori dall'Italia

Se, come promesso, andiamo a "spulciare" le vendite di auto italiane in tutti gli altri Paesi europei (Italia esclusa), scopriamo che la classifica subisce diverse modifiche, pur lasciando la Fiat 500 nettamente al primo posto.

Seconda, ma molto più distante, si conferma la Fiat Panda, con la Fiat Tipo che diventa terza mentre la Lancia Ypsilon precipita nella parte bassa della graduatoria.

Abarth 595

Netto passo in avanti per le Abarth 595 e 695 che salgono dal nono al quinto posto, così come tutti i modelli dei marchi sportivi italiani che hanno sempre moltissimi ammiratori fuori dal nostro Paese. Basta vedere un super SUV come la Lamborghini Urus che dal 19esimo posto balza all'11esima posizione.

Le auto italiane più vendute in Europa nel 2022 (Italia esclusa)

Fiat 500 - 136.527 Fiat Panda - 19.568 Fiat Tipo - 13.223 Fiat 500X - 9.275 Abarth 595/695 - 7.267 Alfa Romeo Stelvio - 7.060 Alfa Romeo Tonale - 6.902 Alfa Romeo Giulia 4.155 Maserati Levante - 1.311 Maserati Grecale - 1.286 Lamborghini Urus - 1.247 DR 5.0 - 1.161 Ferrari F8 - 1.012 Fiat 500L - 983 Ferrari Roma 831 Ferrari 812 - 778 Lamborghini Huracan - 723 Fiat Ulysse - 643 Ferrari SF90 - 625 Maserati Ghibli - 535 Ferrari Portofino - 524 Ferrari 296 - 391 Fiat Doblò - 343 Lamborghini Aventador - 221 Maserati MC20 - 200 Maserati Quattroporte - 94 Ferrari Monza SP - 68 Lancia Ypsilon - 58 EVO3 - 42 DR 4.0 - 22 DR F35 - 10 EVO5 - 5 DR 3 - 2 DR 6.0 - 1

I dati, tratti dalle pubblicazioni di Jato Dynamics, si riferiscono a 28 Paesi:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.