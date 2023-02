La Taycan è uno dei modelli più importanti della gamma Porsche. Dal suo lancio avvenuto nel 2019, l’ammiraglia è stata declinata in tre carrozzerie diverse per esaltarne le varie personalità e contribuire ad aumentare le vendite in tutto il mondo.

Per quanto le sue linee siano ancora molto attuali (anche perché le Sport e Cross Turismo hanno debuttato solo nel 2021), la Taycan si avvicina a un leggero restyling, che potrebbe arrivare in concessionaria entro fine 2023.

Nuovo “trucco”

La Taycan in versione restyling è stata ripresa dai nostri fotografi durante alcuni test nel Nord Europa. Nei 45 scatti che vi mostriamo si possono osservare tutti e tre i modelli, accomunati dalla serie di novità estetiche che ritroveremo sulle Porsche di serie.

Porsche Taycan restyling, le foto spia Porsche Taycan Cross Turismo restyling, le foto spia Porsche Taycan restyling, le foto spia delle diverse varianti

Le proporzioni e l’estetica della vettura non sono destinate a cambiare radicalmente, ma i prototipi mostrano comunque alcune camuffature sui paraurti. È qui che si concentreranno i cambiamenti principali, con un nuovo stile delle zone frontali e posteriori che si abbinerà – molto probabilmente – a una nuova grafica dei fari LED.

Naturalmente, come ogni restyling che si rispetti, sono previsti nuovi cerchi in lega e tinte esclusive, oltre a una tecnologia di bordo aggiornata.

Arriva una Taycan da 1.000 CV?

Il pacchetto di novità dovrebbe riguardare anche le motorizzazioni. Porsche potrebbe presentare dei powertrain ancora più efficienti e potenti e una versione inedita capace di giocarsela direttamente con la Tesla Model S Plaid.

Porsche Taycan, le foto spia della versione "TDI"

Anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali da Stoccarda, da tempo si parla di una variante intorno ai 1.000 CV, la quale è stata ripresa dai nostri fotografi con un curioso badge “TDI”. Nel listino dovrebbero essere confermate anche le Taycan a trazione posteriore e varie versioni intermedie a trazione integrale con potenze comprese tra circa 400 e 760 CV.