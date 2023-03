La Kia Niro è l'auto preferita dalle giornaliste che lavorano nel settore auto. E' lei che quest'anno si è aggiudicata il premio Women's World Car of the Year 2023, un riconoscimanto che ogni anno arriva l'8 marzo, in occasione della Festa della donna. In questa edizione la giuria è stata composta da ben 63 professioniste provenienti da 43 Paesi nei cinque Continenti, un numero più alto rispetto al passato.

"Le votazioni di quest'anno sono state particolarmente difficili - ha detto Marta Garcia, presidente esecutivo di Women's World Car of the Year - a causa dell'ottimo livello di tutti i modelli candidati. Ciascuna delle finaliste aveva meriti sufficienti per vincere il trofeo". Di premi, infatti, ne sono stati dati anche altri; di seguito vi spieghiamo perché la Kia Niro ha vinto e quali altre auto sono state premiate.

Perché Kia Niro è Women's World Car of the Year

La Kia Niro aveva già vinto nella fase precedente della selezione il titolo di "Best Urban Car" ed era arrivata in finalissima insieme alle prime classificate nelle altre categorie Jeep Avenger (Best Family SUV), Citroen C5 X (Best Large Car), Nissan X-Trail (Best Large SUV), Audi RS 3 (Best Performance Car) e Ford Ranger (Best 4x4).

Alix Capper-Murdoch, in rappresentanza della Repubblica di Cipro e della Repubblica Turca di Cipro del Nord, spiega così la sua vittoria: la Kia Niro è "un'auto che consiglio vivamente a qualsiasi uomo, donna o famiglia grazie alla sua gamma infinita di caratteristiche di sicurezza, lunga garanzia e interni spaziosi ricchi di tecnologia moderna. Quale madre o padre non si sentirebbe al sicuro guidando i propri figli in giro su una Kia Niro".

Gli interni della Kia Niro La Kia Niro è lunga 4,42 metri

Ricordiamo che tutti i voti sono stati verificati da Grant Thornton, dal suo ufficio di Auckland, in Nuova Zelanda, e che la vincitrice del Women's World Car of the Year 2022 era stata la Peugeot 308.

Le altre vincitrici

Su 59 candidate, ne sono state selezionate 6, vincitrici di varie categorie per l'edizione 2023. Le riepiloghiamo di seguito: