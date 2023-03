Solitamente i debutti dei nuovi modelli di una Casa sono diluiti nel tempo, con settimane se non mesi di distanza l'uno dall'altro. Stupisce quindi il fatto che tra il 14 e il 16 marzo ci sarà il debutto della nuova Mercedes GLC Coupé - la prima a svelarsi - seguito da quelli dei restyling di GLA e GLB.

Un tris di novità con assetti rialzati a rinnovare la gamma della Stella, con stili aggiornati e novità anche dal punto di vista tecnologico e meccanico. Riassumiamo di seguito quello che ci aspettiamo - e abbiamo visto nei teaser - modello per modello.

Mercedes GLC Coupé

Andando in ordine cronologico la prima novità sarà la seconda generazione della Mercedes GLC Coupé, anticipata da un teaser che ne mostra il posteriore mettendo in risalto i gruppi ottici. Luci molto sottili e ben differenti rispetto a quelle della GLC SUV, a sottolineare come i due modelli - pur condividendo meccanica e motorizzazioni - saranno più diverse che mai.

Mercedes GLC 2023 teaser

Differenze non solo nell'andamento del tetto, che nella GLC Coupé sarà discendente, ma anche nelle dimensioni (la Coupé dovrebbe essere più lunga rispetto alla sorella) e nell'assetto. Il tutto per sottolineare l'indole più sportiva della nuova arrivata.

Non dovrebbero esserci invece novità in abitacolo - spazio a parte - con monitor centrale sistemato in posizione verticale e strumentazione digitale "appoggiata" sul piantone dello sterzo. Anche le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse, anche se la Mercedes GLC Coupé - una delle novità 2023 più attese di Mercedes - potrebbe ospitare unicamente quelle più potenti lasciando quindi i mild hybrid benzina e diesel rispettivamente da 204 e 197 CV alla sorella SUV. Non mancheranno invece le unità plug-in (sia benzina, sia diesel) con potenza comprese tra 313 e 381. Ancora non si sa invece quando arriveranno le versioni AMG, probabilmente basate sul powertrain plug-in della Classe C.

Mercedes GLA

Per la Mercedes GLA - al debutto il 16 marzo - si tratterà invece di un restyling di metà carriera, che ci aspettiamo riprenderà numerosi punti da quello della "sorella" Classe A, presentata a ottobre 2022. Il teaser mostra una vista del 3/4 anteriore con le luci (naturalmente LED) accese che mettono il risalto il nuovo disegno uguale a quello della compatta.

Mercedes GLA 2023 teaser

All'interno ci aspettiamo di trovare il monitor da 10,25" di serie per tutti gli allestimenti, accoppiato alla strumentazione digitale da 7" (base) o 10,25". Ci dovrebbero essere anche le stesse implementazioni all' assistente vocale e ai sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. I motori dovrebbero essere tutti elettrificati, mild hybrid o plug-in, con la sola eccezione della GLA 45 AMG.

Mercedes GLB

Lo stesso discorso fatto per la GLA dovrebbe valere anche per il restyling della Mercedes GLB, anch'esso in programma per il 16 marzo: ritocchi estetici a modificare le luci anteriori e posteriori assieme ad altri piccoli particolari della carrozzeria.

Mercedes GLB 2023 teaser

In abitacolo stesso discorso: infotainment evoluto e monitor centrale da 10,25" di serie. Rimarrà naturalmente la possibilità di avere fino a 7 posti. Infine i motori, con benzina e diesel mild hybrid o phev.