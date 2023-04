L’elettrificazione sta cambiando (e cambierà) radicalmente il mondo dei fuoristrada. Ne abbiamo già avuto una prima dimostrazione coi pick-up americani pensati per l’off-road, come il GMC Hummer EV e il Rivian R1T, che hanno conquistato il pubblico d’Oltreoceano con un look futuristico e prestazioni di alto livello lontano dall’asfalto.

L’evoluzione dei fuoristrada proseguirà nei prossimi anni, con modelli ancora più avanzati, potenti e dotati di sistemi “intelligenti” per cavarsela in ogni situazione. Ecco quali sono 10 tra le off-roader elettriche più attese.

Ford Bronco EV

Ford Bronco Wildtrak

Lanciata nel 2020, la Bronco ha interrotto il dominio incontrastato della Jeep Wrangler. Disponibile a due e quattro porte e con motori a 4 e 6 cilindri (tra cui la Raptor da 400 CV), la Ford è una fuoristrada dura e pura ed entro il 2023 arriverà anche in Europa.

Nel Vecchio Continente potremo acquistarla solo con carrozzeria quattro porte e con la motorizzazione 2.7 V6 da 335 CV, ma per il futuro sembrano esserci piani ancora più interessanti.

Secondo alcuni rumors, infatti, per penetrare ancora di più nel mercato europeo, la Casa americana potrebbe presentare una variante ibrida plug-in. Più avanti, invece, appare quasi scontata una versione elettrica per giocarsela con la Jeep Wrangler EV (di cui parliamo tra poco).

GMC Hummer EV SUV

GMC Hummer EV SUV

Il GMC Hummer EV SUV è più il presente che il futuro. Dopo la versione pick-up, General Motors ha in serbo la variante SUV della sua mega fuoristrada capace di muoversi in diagonale e di elevarsi di oltre 10 cm per superare rocce e ostacoli insidiosi.

La versione di lancio, la Edition 1, si può ordinare negli States, con una potenza di 842 CV e 1.627 Nm erogati dai tre motori elettrici. La gigantesca batteria da 212 kWh permette un’autonomia di 500 km: in proporzione, si tratta di un valore ridotto e dovuto al peso di circa 4,5 tonnellate.

Ineos EV

Ineos Grenadier: la prova del 4x4 fatto alla VECCHIA maniera

Il marchio inglese di Jim Ratcliffe non si accontenta della Grenadier. Definita da alcuni come la vera erede della “vecchia” Defender, la fuoristrada britannica sarà seguita nel 2026 da un modello più compatto ed elettrico.

Quest’ultimo nascerà a Graz, in Austria, negli stabilimenti di Magna Steyr e sarà testata sul Monte Schokl, il terreno di prova – per esempio – anche della Mercedes Classe G. Al momento, non ci sono informazioni o rumors sulle potenzialità di questa nuova Ineos.

Jeep Wrangler EV

Jeep Recon

La fuoristrada elettrica di Jeep è davvero dietro l’angolo. Dopo i tre concept chiamati “Magneto” e presentati in tre edizioni degli Easter Jeep Safari, il brand americano è pronto a fare sul serio per entrare nel mondo a batteria.

L’eredità della Magneto e della Wrangler potrebbe essere raccolta dalla Recon, un fuoristrada elettrico che debutterà nel 2024 e che avrà uno stile e caratteristiche simili ai primi due modelli.

Land Rover Defender

Land Rover Defender 75th Limited Edition

Non c’è nulla di ufficiale, ma da tempo si parla di una Defender elettrica. Per ora, la Land Rover è disponibile solo come ibrida plug-in (oltre alle versioni mild hybrid a benzina e diesel), ma già nel 2025 o 2026 potremmo vedere una variante elettrica.

Tuttavia, è ancora troppo presto per avere un’idea sulle motorizzazioni e sulle capacità della vettura.

Mercedes EQG

Mercedes EQG, la prova del prototipo di Motor1.com

Lo sviluppo della Mercedes Classe G elettrica procede a ritmo spedito. Dal concept presentato all’IAA di Monaco del 2021, la Casa di Stoccarda è passata ai test su strada (e fuoristrada), tanto che anche i nostri colleghi americani hanno avuto la possibilità di salirci a bordo.

L’EQG avrà quattro motori elettrici (uno per ogni ruota), il telaio a longheroni e una serie di soluzioni pensate per diversi lontano dall’asfalto. Una delle più curiose è la “G-Turn” che permette all’auto di ruotare su sé stessa. Quando arriverà? Tra il 2024 e il 2025.

Rivian R1S

Già in vendita negli Stati Uniti, la R1S è la versione SUV del pick-up R1T. Rivian promette circa 500 km di autonomia con un “pieno” e sono disponibili varie versioni, tra cui la più potente dotata di quattro motori per un totale di 847 CV.

Nei prossimi anni non è escluso un arrivo del marchio americano in Europa. In realtà, il brand è già nel Vecchio Continente, con un centro di ricerca e sviluppo in Serbia e con un accordo siglato con Mercedes per la produzione di van elettrici. Nel nostro mercato potrebbero essere vendute vetture più piccole chiamate R2T e R2S.

Scout EV

Volkswagen Scout, il teaser

Volkswagen ha acquisito da tempo il marchio Scout. Associato ai fuoristrada venduti tra gli anni ’60 e ’80, questo nome tornerà presto su un SUV e un pick-up costruiti in South Carolina. I lavori partiranno nel 2026, coi due modelli che adotteranno una piattaforma completamente nuova e che potrebbero essere destinati – in un secondo momento – anche all’Europa.

Suzuki Jimny EV

La Suzuki Jimny elettrica è stata anticipata da un teaser lo scorso gennaio, che lascia presagire un possibile sbarco in Europa già nel 2024.

Suzuki Jimny 5 porte 2023

La baby fuoristrada giapponese, quindi, è pronta ad elettrificarsi, anche se al momento è davvero difficile ipotizzare che tipo di powertrain monterà e che capacità avrà nell’off-road.

Tesla Cybertruck in versione SUV

Tesla Cybertruck

Il Cybertruck è tra i pick-up elettrici più attesi degli ultimi tempi, col 2023 che pare essere l’anno buono per l’inizio della produzione. Stando ad alcuni rumors, però, Elon Musk starebbe già progettando una versione SUV per tenere testa a GMC e Rivian.

Con ogni probabilità, il “Cyber-SUV” manterrebbe lo stile squadrato e fantascientifico del Cybertruck potendo contare su ancora più spazio per i bagagli.