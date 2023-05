Per la prima volta un'auto elettrica è la vettura più venduta nel mondo. A compiere la storica impresa è la Tesla Model Y che nei primi tre mesi del 2023, secondi i dati raccolti da Jato, ha registrato 267.200 immatricolazioni in 53 Paesi.

Con questi numeri eccezionali per un'auto a zero emissioni la Model Y riesce a scalzare dalla vetta della classifica mondiale due modelli abituati da anni a frequentare le zone alte della graduatoria: la storica regina Toyota Corolla e la Toyota Hilux.

Ma quali modelli hanno conquistato negli ultimi anni il titolo di "auto più venduta al mondo"? Quale vettura, prima della Tesla Model Y, è riuscita a conquistare più clienti a livello globale? Per rispondere a queste domande partiamo proprio dal 2022 e andiamo indietro negli anni, almeno fino a quando è possibile trovare stime credibili.

Tesla Model Y: primo trimestre 2023

Con 267.200 targhe registrate in giro per il mondo, la Tesla Model Y si guadagna il titolo di auto più venduta nei primi tre mesi del 2023.

Tesla Model Y

Subito dietro troviamo la Toyota Corolla a 256.400 immatricolazioni e la Toyota Hilux con 214.700 unità consegnate globalmente.

Toyota RAV4: 2021-2022

Nel 2022 la Tesla Model Y è invece risultata terza in questa sfida globale, dietro proprio alla Corolla e alla regina delle vendite dell'intero anno, la Toyota RAV4 (1.016.000 unità).

Toyota RAV4

La RAV4 è stata l'auto più venduta al mondo anche nel 2021, davanti alla Corolla e alla Honda CR-V, toccando un record storico di immatricolazioni per il SUV giapponese, a quota 1.132.000 esemplari.

Toyota Corolla: 2019-2020

Prima del recente dominio della RAV4 è stato il turno di un'altra vettura della stessa Casa giapponese, la Toyota Corolla che nel biennio 2019-2020 si è conquistato lo scettro di regina del mondo delle auto.

Toyota Corolla

L'anno migliore è stato il 2019, quando la Corolla chiamata anche Auris e Levin, sia con carrozzeria hatchback che berlina, ha registrato 1,48 milioni di pezzi venduti. Si tratta di un record per le vendite di un'auto in 12 mesi, almeno nella storia recente dell'industria automobilistica.

Ford F-150: 2016-2018

C'è anche un'auto americana tra le recenti regine delle vendite auto e non si tratta di un'auto qualsiasi. Parliamo della Ford F-Series, la famiglia di pick-up che ha nella F-150 il suo modello più famoso e che dal 1981 risulta in cima alle classifiche Usa.

Ford F-150 (2017)

Nel triennio 2016-2017-2018 è anche salita sul trono di auto più venduta al mondo, toccano nel 2016 quota 1.076.153 immatricolazioni a livello globale.

Toyota Corolla: 2005-2015

Quello della Toyota Corolla, durato ben undici anni dal 2005 al 2015, può a ben diritto essere definito un dominio incontrastato, avvicinato solo in alcuni anni dalla Ford F-150.

Toyota Corolla (2006)

In questo lungo decennio firmato Corolla la compatta nipponica è riuscita a superare spesso la soglia del milione di auto vendute nei dodici mesi.

Volkswagen Golf: 2000

Il 2000 è l'anno della Volkswagen Golf sul tetto del mondo, con 1,14 milioni di unità immatricolate e la Ford F-150 poco distante a circa un milione di pezzi.

Volkswagen Golf (1997)

Il 2000 è anche uno degli anni peggiori nella storia recente delle vendite di Toyota Corolla che finisce addirittura in decima posizione.

Le regine del Novecento

Più difficili da reperire sono invece i dati delle immatricolazioni prima del 2000. In base ai numeri produttivi e alle poche altre informazioni disponibili è comunque facile ipotizzare che tra il 1974 e il 1999 l'auto più venduta sia stata quasi sempre la Toyota Corolla.

Toyota Corolla (1974) Ford F-150 (1992)

A farle concorrenza c'è stata di certo la Ford F-Series, ma anche la piccola Opel Corsa che nel 1998 avrebbe conquistato la prima posizione con oltre 910.000 unità vendute nel mondo anche con i marchi Vauxhall, Chevrolet, Holden e Buick.

Opel Corsa (1997) Volkswagen Maggiolino (1972)

Prima della Corolla c'era invece la Volkswagen Maggiolino come auto più venduta al mondo, in particolare a partire dai primi Anni '60 del secolo scorso, mentre prima ancora il primato veniva diviso da vari modelli Made in Usa e marchiati Chevrolet, Ford, Plymouth e Buick.

Prima della Seconda Guerra Mondiale la regina incontrastata è invece stata per diversi anni la Ford Model T che detiene anche un record ancora imbattuto: oltre 2 milioni di auto prodotte in un anno nella prima catena di montaggio, esattamente nel 1923.

Ford Model T (1923)

Per approfondire l'argomento potete poi leggere la classifica delle auto più vendute di tutti i tempi.