Quando ho visto per la prima volta la Lancia Pu+Ra HPE mi era stato detto che quella concept poteva muoversi. Come un'auto di serie. Ammetto di aver pensato "Si, ma chissà a che velocità". Come San Tommaso se non vedo non ci credo. Ora chiedo perdono per il mio scetticismo.

Perché il prototipo che anticipa lo stile di tutte le Lancia del futuro si muove eccome. Non viaggia certo a velocità altissime, ma non si muove esclusivamente a passo d'uomo. A mostrarcelo ci pensa il numero uno della Casa, il CEO Luca Napolitano, in un video dove per la prima volta porta su strada la Pu+Ra HPE.

Una e trina

Ora, non bisogna certo cercare impressioni sulle sensazioni di guida, sulle prestazioni o chissà cosa. Si tratta pur sempre di un prototipo, ma il video ci dà il senso di quanto si sia ormai vicini al rilancio (o per dirla come i vertici della Casa) il rinascimento di Lancia.

Lancia Pu+Ra HPE, il posteriore

Dopo anni vissuti sulle spalle della sola Ypsilon infatti la gamma si prepara da ampliarsi, con 3 modelli in arrivo tra il 2024 e il 2028. Novità che riprenderanno alcuni tratti stilistici e alcune tecnologie proprio dalla Pu+Ra HPE concept. A partire dal particolare frontale con firma luminosa a calice.

Lancia Pu+Ra HPE, il frontale Luca Napolitano sulla Lancia Pu+Ra HPE

Si partirà il prossimo anno con la nuova Ypsilon, pronta a cambiare pelle e diventare un piccolo crossover - probabilmente con lunghezza di 4 metri circa, come Jeep Avenger e Fiat 600 - con motorizzazioni mild hybrid o 100% elettriche, mentre nel 2026 arriverà l'ammiraglia. Si chiamerà Gamma e sarà solo elettrica, come anche la nuova Delta, in arrivo nel 2028. Per loro l'obiettivo è quello di arrivare a un'autonomia massima di 700 km.

Il video della Lancia Pu+Ra HPE su strada

Salotto tecnologico

Grande attenzione verrà data anche alla tecnologia con l'introduzione del sistema di infotainment S.A.L.A. - acronimo di Sound, Air, Light e Augmented - gestibile tramite trackpad o comandi vocali e in grado di adattarsi in automatico a seconda delle situazioni esterne (traffico, meteo) e interne (clima e umore del guidatore).