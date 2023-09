Green NCAP ha appena pubblicato i risultati delle valutazioni effettuate sulle ultime vetture che ha sottoposto ai suoi test per misurarne l'impatto ambientale. Nell'ultimo lotto sono state inserite anche due vetture elettriche cinesi vendute in Europa. Si tratta della BYD Atto 3 e della ORA Funky Cat. Entrambe, lo diciamo subito, hanno preso il massimo dei voti conquistando le 5 stelle, come è accaduto con tutte le vetture a zero emissioni messe sotto la lente dall’ente fino a oggi.

Green NCAP ha anche reso note le valutazioni su 4 vetture ad alimentazione tradizionale. La Mercedes Classe E 300D 4Matic, l’Audi A6 50 TDI quattro, la Skoda Kamiq 1.0 TSI e la Dacia Jogger 1.6 ibrida. Queste hanno tutte preso 3 stelle, tranne la berlina della Casa dei Quattro Anelli, che si è fermata a 2. Ma andiamo con ordine.

Il vantaggio delle elettriche

La BYD Atto 3, SUV compatto che adotta una batteria da 60 kWh e un motore elettrico da 204 CV di potenza, durante i test ha messo in luce un basso consumo energetico in condizioni di temperature al di sotto dello zero. Merito di un sistema di riscaldamento ben progettato, dotato di pompa di calore e in grado di sfruttare altre fonti di calore “di scarto” per garantire una buona temperatura dell’abitacolo senza inficiare eccessivamente sul dispendio energetico.

BYD Atto 3

A -7 gradi centigradi, il consumo medio della Atto 3 si è attestato su un valore di 25,1 kWh/100 km. La vettura ha evidenziato anche un’efficienza di ricarica della batteria dell’87% (un valore nella media) e ha ottenuto un punteggio complessivo del 97%.

La ORA Funky Cat, berlina a zero emissioni prodotta da Great Wall Motors, si è comportata altrettanto bene, raggiungendo lo stesso identico punteggio complessivo (97% anche per lei). L’auto, equipaggiata con una batteria da 64 kWh e un motore da 171 CV, ha addirittura superato la BYD Atto 3 nell’efficienza di ricarica, che è arrivata a un valore di vertice di 93,2%, il più alto mai ottenuto nei test Green NCAP.

Ora Funky Cat

Un primato anche per Mercedes

Guardando alle altre vetture analizzate dall'ente, la Mercedes Classe E 300 d 4Matic ha stabilito un piccolo record. Con un risultato di 9,3 su 10 ha toccato un nuovo picco nella valutazione del Clean Air Index: è la vettura con motore a combustione meno inquinante mai analizzata da Green NCAP. L’auto, che sfrutta un powertrain davvero efficiente, che può contare sul contributo anche di un sistema mild hybrid a 48 volt, patisce però dimensioni e pesi generosi e, come punteggio medio, si ferma al 50%.

Mercedes Classe E

Peggio fa l’Audi A6 50 TDI quattro, vettura di pari lignaggio che supera le 2 tonnellate di peso. Nella versione a gasolio si è mostrata più efficiente di quella a benzina, ma, complici le emissioni in condizioni autostradali, non va oltre un punteggio medio del 37%.

Audi A6

Skoda Kamiq e Dacia Jogger Hybrid, dal canto proprio, riescono a fare meglio delle due berline tedesche. La prima, più leggera e compatta, pur senza l’aiuto di nessun componente elettrificato, arriva al 53%; la seconda, che invece sfrutta la presenza di un modulo ibrido efficace nell'abbassare i consumi e le emissioni, arriva al 51%.