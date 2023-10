Il Gruppo cinese Chery International sta per arrivare ufficialmente in Europa con tre nuovi brand. Debutteranno entro la fine del 2025 e avranno una gamma composta quasi esclusivamente da SUV sia termici che elettrici, ma anche ibridi e ibridi plug-in. Si parte con la Omoda 5.

Prima lei

La prima auto che il Gruppo Chery lancerà in alcuni Paesi del Vecchio Continente (ufficialmente) sarà la Omoda 5. L'auto sarà presentata in Spagna nel corso dei primi mesi del 2024 e successivamente debutterà anche nel Regno Unito e in Germania, ma anche in Italia.

In base alle ultime informazioni rilasciate dalla Casa, sarà disponibile in versione esclusivamente termica, in versione ibrida plug-in e con un powertrain 100% elettrico. Secondo fonti vicine all'azienda, la versione a zero emissioni, destinata anche all nostro Paese in un secondo momento, avrà una potenza di poco meno di 200 CV, generati da una batteria da 64 kWh grazie alla quale potrà percorrere un massimo di 450 km con una sola carica.

Omoda C5

In Italia e in Spagna, poi, sarà venduta solo la versione con motore 1.6 turbo benzina da 197 CV, mentre in Germania saranno disponibili sia i modelli a benzina che elettrici. Il costo della versione base nel Paese teutonico dovrebbe partire da circa 30.000 euro con una dotazione di serie piuttosto ricca.

Tra gli optional, infatti dovrebbero figurare la compatibilità con Android Audio e Apple CarPlay, il sistema di infotainment con due schermi da 10,25 pollici, i sedili ventilati, il cruise control adattivo e molto altro.

Non solo Omoda 5

Insieme a Omoda Chery introdurrà in Europa anche Exlantix (Exeed in Cina), il suo marchio dedicato esclusivamente alle auto 100% elettriche e che all'inizio di quest'anno ha tolto i veli dalla berlina E03 e dal SUV E0Y.

Exlantix E0Y

Il terzo marchio di Chery si chiama Jaecoo ed è pronto a sbarcare nel Vecchio Continente sempre all'inizio del 2024 con la Jaecoo 7. Si tratta di un SUV medio che inizialmente sarà proposto anche in Italia con motore 1.6 turbo benzina, trazione integrale e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. A seguire arriverà la più grande Jaecoo 9.

Jaecoo 7

Per abbattere le possibili "barriere" economiche che l'Europa sta pensando di mettere per le auto prodotte al di fuori del continente, l'intero gruppo Chery sta attualmente valutando la possibilità di acquistare o costruire uno stabilimento produttivo in Europa. Per saperne di più su questi nuovi marchi non resta che attendere i prossimi mesi.