L'affidabilità delle auto è un tema fondamentale quando si procede all'acquisto. Perché tecnologie, stile e motorizzazioni sono aspetti importanti che però svaniscono se ci si mette alla guida di un modello soggetto a problemi frequenti.

Per questo ci sono vari enti impegnati a stilare di anno in anno classifiche con le auto più e meno affidabili sul mercato. Come il TUV, organizzazione tedesca specializzata nel rilascio di certificazioni di vario tipo che, tra le altre cose, riunisce differenti centri prova in cui si misurano le qualità costruttive dei modelli di auto in circolazione, dai più moderni a quelli oltre i 10 anni di età.

Come ogni anno è stato pubblicato il report con la classifica dei modelli più e meno affidabili in commercio, dopo aver controllato 221 modelli (per circa 10,2 milioni di auto in totale) tra luglio 2022 e giugno 2023.

Le auto più affidabili

Nel proprio report il TUV ha suddiviso le auto controllate in 6 differenti fasce di età:

2-3 anni

4-5 anni

6-7 anni

8-9 anni

10-11 anni

12-13 anni

Lassi di tempo estesi per effettuare una fotografia completa sull'affidabilità delle auto nel corso degli anni. Ecco le classifiche, con indicata la percentuale di veicoli con problemi significativi, indipendenti dal grado di usura.

La classifica 2023 delle auto più affidabili

Fascia di età Modello Percentuale difetti 2 - 3 anni Volkswagen Golf Sportsvan Audi Q2 Audi TT 2,0% 2,1% 2,5% 4 – 5 anni Volkswagen Golf Sportsvan VW T-Cross Audi A6/A7 4,2% 4,6% 4,7% 6 – 7 anni Mazda CX-3 Audi TT Volkswagen Golf Sportsvan 6,5% 7,2% 7,3% 8 – 9 anni Mercedes Classe B Suzuki SX4 Volkswagen Golf Sportsvan 10,5% 10,8% 10,9% 10 – 11 anni Audi TT Mercedes Classe B Volkswagen Touareg 12,3% 14,6% 15,6% 12 – 13 anni Audi TT Volkswagen Golf Plus Toyota RAV4 15,0% 20,7% 21,3%

La Volkswagen Golf Sportsvan - forse la variante meno amata di sempre della compatta tedesca - si prende la cima della classifica, comparendo sul podio in tutte e 6 le fasce. Degna di nota anche l'Audi TT che attraversa gli anni - e le generazioni - rimanendo sempre tra le auto più affidabili in commercio.

Volkswagen Golf Sportsvan Audi Q2 Audi TT (terza serie)

Le auto meno affidabili

Eccoci invece nella classifica dove nessuna auto vorrebbe comparire, quella relativa ai modelli meno affidabili. Anche in questo caso ci si trova davanti a una tabella suddivisa in 6 gruppi a seconda dell'età delle auto. Naturalmente più anziane sono, maggiore è il numero di problemi riscontrati.

La classifica 2023 delle auto meno affidabili

Fascia di età Modello Percentuale difetti 2 - 3 anni Tesla Model 3 Dacia Logan Seat Alhambra 14,7% 11,4% 10,3% 4 – 5 anni BMW X5/X6 Volkswagen Sharan BMW Serie 2 Active/Gran Tourer 17,9% 17,7% 17,6% 6 – 7 anni Dacia Dokker BMW Serie 5/Serie 6 Dacia Duster 25,9% 24,8% 24,6% 8 – 9 anni Dacia Dokker Fiat Punto Dacia Logan 32,2% 29,7% 29,1% 10 – 11 anni Renault Twingo Dacia Logan Renault Clio 36,2% 35,5% 34,6% 12 – 13 anni Dacia Logan Renault Twingo Nissan Qashqai 40,9% 39,9% 38,8%

La Tesla Model 3 si prende il non invidiabile primo posto nella classifica delle auto meno affidabili nella fascia dei modelli con meno anni sulle spalle, seguita da Dacia Logan (sostituita dalla Jogger) e Seat Alhambra. Tra le auto più vecchie invece torna la Dacia Logan seguita da Renault Twingo e Nissan Qashqai.

Tesla Model 3 Dacia Logan Seat Alhambra 2019

Interessante notare un particolare evidenziato dal TUV riguardo le auto elettriche, dove si riscontra una percentuale maggiore di problemi relativi all'impianto frenante. Uno dei motivi può essere ricercato nel sistema di recupero dell'energia cinetica, essenziale per ricaricare (anche se di poco) le batterie. Così facendo pastiglie dei freni vengono utilizzate meno frequentemente, cosa che può portare a una riduzione delle prestazioni in frenata.

Un altro punto debole di molte auto elettriche riguarda le sospensioni, sottoposte a stress maggiori per via del peso delle batterie.