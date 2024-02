Auto elettrica o no? Il prezzo continua a fare la differenza

Il passaggio dalle auto con motore a combustione interna (ICE) ai veicoli elettrici a batteria (BEV) è tanto entusiasmante quanto impegnativo. Le pressioni dei governi per l'adozione di propulsori meno inquinanti, oltre alle intenzioni della Cina di giocare un ruolo di primo piano in questo mercato e l'esponenziale crescita di Tesla, hanno incrementato la domanda di queste vetture in tutto il mondo.

I dati preliminari per il 2023 indicano un totale di 9,8 milioni di veicoli leggeri elettrici puri venduti a livello globale, pari all'11% delle vendite globali di veicoli leggeri. Tutto positivo, se non si considerano i prezzi. Secondo uno studio condotto da JATO Dynamics nell'ottobre 2023, il prezzo medio di un'auto elettrica negli Stati Uniti è superiore del 35% a quello di un'auto a benzina e del 39% in Europa. Non è così in Cina, dove il prezzo medio di un'auto elettrica è del 27% inferiore a quello di un'auto a benzina.

Finché il divario di prezzo non diminuirà, i BEV continueranno a svolgere un ruolo minore, almeno in Europa e in Nord America.

Convivere con il nemico

La grande differenza di prezzo diventa un problema importante quando lo stesso cliente si trova a dover scegliere tra l'elettrico, il benzina o il diesel all'interno dello stesso marchio. Mentre Tesla, Lucid, Polestar, NIO, Xpeng e molti altri sono nati come marchi di auto elettriche pure, le aziende tradizionali devono affrontare la transizione e non è facile o immediato passare da una produzione di auto ICE andata avanti per decenni a quella di auto elettriche. Per non parlare del bisogno di adattare il loro know-how e le loro strutture aziendali alla nuova realtà.

Ecco perché continuiamo a vedere una vasta gamma di auto a benzina accanto a quelle elettriche, fortemente pubblicizzate. Sebbene tutte le case auto puntino a produrre e a vendere solo veicoli elettrici entro i prossimi 10-20 anni, la realtà odierna è che le auto ICE rappresentano circa l'80% delle vendite (mild hybrid e full hybrid inclusi).

ICE vs elettrico

Nel frattempo, le auto elettriche faticano ad affermarsi, in parte a causa delle controparti ICE dello stesso marchio. Questo è uno dei motivi per cui molti modelli elettrici semplicemente non decollano o faticano a vendere abbastanza. Gli esempi sono molti:

Fotogallery: Auto elettrica o no? Il prezzo continua a fare la differenza

6 Foto

Due modelli, una famiglia

ICE Marca BEV Golf 5 porte Volkswagen ID.3 Tiguan Volkswagen ID.4 Passat Variant Volkswagen ID.7 Tourer Q3 Audi Q4 e-tron Q3 Sportback Audi Q4 e-tron Sportback A7 Audi e-tron GT Q7 Audi Q8 e-tron Q8 Audi Q8 e-tron Sportback Leon 5 porte Cupra Born Kodiaq Skoda Enyaq 500 Fiat 500e 600 Hybrid Fiat 600e 208 Peugeot e-208 308 Peugeot e-308 2008 Peugeot e-2008 C4 Citroen e-C4 DS 3 DS DS 3 E-Tense Corsa Opel Corsa-e Mokka Opel Mokka-e Astra Opel Astra-e Avenger Jeep Avenger Cooper MINI Cooper SE Countryman MINI Countryman BMW Serie 4 Gran Coupé BMW i4 Serie 5 berlina BMW i5 Serie 7 BMW i7 X1 BMW iX1 X2 BMW iX2 X3 BMW iX3 GLA Mercedes EQA GLB Mercedes EQB GLE Mercedes EQE SUV GLS Mercedes EQS SUV Classe E Mercedes EQE Classe S Mercedes EQS Clio Renault Zoe Megane Renault Megane E-Tech XC40 Volvo XC40 XC90 Volvo EX90 S60 Volvo Polestar 2 F-Pace Jaguar I-Pace G80 Genesis G80 GV60 Genesis GV60 Kona Hyundai Kona Sonata Hyundai Ioniq 6 Niro Kia Niro Sportage Kia EV5 Telluride Kia EV9 X-Trail Nissan Ariya NX Lexus RX RAV4 Toyota bZ4X F-150 Ford F-150 Lightning Kuga/Escape Ford Mustang Mach E HR-V Honda E:NY1 Forester Subaru Solterra Equinox Chevrolet Equinox EV Blazer Chevrolet Blazer EV Silverado Chevrolet Silverado EV Sierra 1500 GMC Hummer EV Pickup XT5 Cadillac Lyriq Escalade Cadillac Escalade IQ

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.