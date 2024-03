Le berline sono ormai superate? Secondo Kia no, almeno in alcuni mercati come per esempio gli Stati Uniti, dove il brand coreano presenta la nuova K4, una tre volumi media con la coda erede della Kia Forte, una tra le auto più vendute del Continente oltreoceano.

Il suo design è del tutto innovativo, con linee spigolose ispirate a quelle degli ultimi grandi SUV dell'azienda (pensiamo alla EV9) e alcune soluzioni ingegneristiche davvero particolari. Tuttavia, in Europa potrebbe non arrivare mai.

Design innovativo

Lo stile esterno della nuova Kia K4, che debutta al Salone di New York (29 marzo - 8 aprile 2024), ricorda quello della K3, la berlina di piccole dimensioni della Casa coreana che, nel Paese d'origine, ha sostituito la Rio di quarta generazione (venduta anche da noi in Europa). Le linee esterne, dunque, sono nette e spigolose, con un design del tetto ben più slanciato che in passato e un cofano motore anteriore di grandi dimensioni.

A colpire subito l'occhio è sicuramente il nuovo montante C posteriore, ideato con una forma molto particolare e dotato di maniglia di apertura porta integrata.

Kia K4 2024

Completano lo stile innovativo i nuovi cerchi in lega molto aerodinamici e gli ormai immancabili fari anteriori con luci diurne a LED a sviluppo verticale e firma luminosa a "T", quest'ultima ereditata dalle sorelle più grandi della Casa anche elettriche.

Kia K4 2024

Abitacolo con comandi fisici

Proprio come gli esterni, anche gli interni della nuova K4 sono stati disegnati prendendo ispirazione direttamente dalle auto più grandi di Kia. Nelle foto si vede il nuovo volante appiattito nella parte superiore e inferiore, simile a quello che abbiamo avuto modo di apprezzare nel nostro test della EV9.

Ci sono anche i due schermi del sistema di infotainment, posizionati sul cruscotto affiancati e ricoperti da un'unica cornice.

Kia K4 2024, gli interni

Infine, nonostante sia un'auto totalmente nuova, i designer hanno deciso di mantenere molti comandi fisici per regolare le funzioni utilizzate più spesso nel quotidiano. Sulla plancia, per esempio, si trovano i tasti fisici del clima e del volume, nonché diversi pulsanti "scorciatoia" per avviare la navigazione, i media e altre funzioni.