Dopo la presentazione internazionale l'Audi A3 2024 sbarca ufficialmente in Italia, con prezzi a partire 37.000 euro e - per la prima volta nella sua quasi trentennale storia - anche in versione Allstreet, quella che strizza l'occhio a chi vuole una compatta ma con look da crossover.

L'Audi A3 Allstreet, protagonista di una serata organizzata a Milano in occasione del lancio ufficiale, rappresenta infatti la versione ad assetto rialzato della compatta dei quattro anelli, con un look dedicato e prezzi a partire da 39.500 euro.

Audi A3 2024, le caratteristiche

Per distinguere l'Audi A3 2024 dalla versione precedente bisogna concentrarsi prima di tutto sulle luci anteriori, con disegno differente per gruppi ottici e firma luminosa. Cambia anche la caratteristica griglia single frame, più piatta e larga, con il logo Audi a sfiorare il cofano.

Ben più facile invece trovare le novità sull'Audi A3 Allstreet: assetto rialzato di 15 mm (per un totale di 30 mm di luce da terra in più grazie ai cerchi da 17") profili neri su passaruota e minigonne e single frame opaco e ancora più largo, quasi a voler richiamare la famiglia dei SUV Audi.

Audi A3 2024

Internamente la rinnovata A3 si caratterizza per il piccolo selettore del cambio by wire sul tunnel centrale e nuove bocchette dell'aria. Di serie è disponibile il monitor touch centrale da 10,1" per il sistema di infotainment, aggiornabile grazie a un app store dedicato dal quale scaricare varie applicazioni e optional sbloccabili anche per periodi di tempo limitati (1 mese, 6 mesi, 1 anno, 3 anni). Volete il cruise control adattivo solo per quando andate in vacanza? L'hardware è già presente, vi basterà scaricare il software necessario, decidere per quanto tenerlo e il gioco è fatto.

Si parte leggeri

La gamma motori dell'Audi A3 2024 inizialmente comprende il 1.5 benzina mild hybrid da 150 CV e il 2.0 TDI con stessa potenza, entrambi abbinati al cambio automatico S tronic e la trazione anteriore. Anche per la Allstreet che rinuncia quindi all'integrale. Successivamente arriveranno anche powertrain plug-in e le versioni più potenti S3 da 333 CV la RS3.

Come detto i prezzi dall'Audi A3 2024 partono da 37.000 per la Sportback, 38.300 per la Sedan e 39.500 euro per la Allstreet.