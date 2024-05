L'attesa sta per finire: questa notte alle 2.00 (se siete stoici mettete la sveglia) debutterà la nuova Ferrari con motore V12, ammiraglia di Maranello legata a doppio filo con quel frazionamento che ha fatto grande il Cavallino. Mesi di avvistamenti e spy photo a indovinarne forme e sostanza culmineranno - finalmente - con la presentazione ufficiale.

Bocche cucite fino a quel momento. Ma il V12 non è riuscito nell'impresa e ha fatto sentire la propria voce in un breve video teaser. Pochi secondi, sufficienti a godere di una sinfonia unica. Mettete le cuffie, scorrete l'articolo e cliccate "Play" video che trovate qui sotto.

Musica maestro

"Ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare". La voce di Enzo Ferrari apre il video, raccontando di come un giorno Herbert von Karajan, direttore d'orchestra austriaco, tra i più famosi di sempre, descrisse la melodia del V12 di Maranello.

Ed eccolo arrivare. Un sound cupo che sale diventando più acuto. Musica per le orecchie di noi petrolhead. E non solo. Attimi di godimento, a indovinare le forme della prossima Ferrari V12 vista da dietro mentre si allontana, in una ripresa sfocata che lascia molto all'immaginazione. Alla fine un fuorigiri da pelle d'oca. Poi la musica finisce. E inizia l'attesa.

I pochi indizi

Come detto di anticipazioni ufficiali, prima di oggi, non ce ne sono state. Lo schema meccanico dovrebbe essere il solito: motore anteriore, trazione posteriore. Carrozzeria da coupé, 2 posti, muso lungo. Elementi suggeriti dalle foto spia pubblicate negli ultimi mesi.

Le foto spia della nuova Ferrari V12

Potenza, coppia, prestazioni: ogni dettagli che riguarda la nuova Ferrari con motore V12 è avvolto dal mistero. Manca poco però per svelarlo.