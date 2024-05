Finalmente sono arrivati i nuovi incentivi auto per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, da tempo attesi e ora approvati lo scorso 25 maggio. I diversi marchi del Gruppo Stellantis, come Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep, Citroen, Peugeot, DS e Opel hanno sviluppato promozioni particolarmente vantaggiose per sfruttare al meglio questi nuovi incentivi, definiti dal DPCM del 20 maggio 2024, fino alla fine del mese.

Le proposte finanziarie, come di consueto, sono promosse da Stellantis Financial Services, riguardano sia sconti sul listino che formule di finanziamento con maxi rata, o di noleggio: alcune di queste formule saranno sicuramente protagoniste nel mercato dei prossimi mesi. Vediamole nel dettaglio

Promozione Fiat incentivi auto 2024

Fiat propone una vasta gamma di offerte, chiamate Bonus Tricolore, per modelli sia ibridi che elettrici; tra le principali, spicca quella sulla Fiat Panda Hybrid, disponibile a partire da 9.700 euro con finanziamento e rate mensili da 134 euro, senza anticipo.

Fiat Panda Fiat 600

Anche l’elettrica 500e beneficia di incentivi significativi, con la possibilità di accedere a un leasing ad anticipo zero e con rate mensili molto contenute, il Social leasing by Fiat, destinata ai cittadini con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e un‘auto da rottamare fino a Euro 2. In realtà, i clienti possono comunque scegliere tra diverse opzioni, sullo stesso modello o su altri come la nuova 600 Hybrid e la 600e, entrambe offerte con rate mensili a partire da 99 euro.

Promozione Alfa Romeo incentivi auto 2024

Alfa Romeo, con la sua iniziativa Diamo valore al made in Italy, propone offerte interessanti per i modelli Tonale Hybrid e Plug-in Hybrid: gli acquirenti possono beneficiare di rate mensili a partire da 250 euro, con un anticipo di circa 7.500 euro. Questa offerta si inserisce nel particolare contesto della promozione del made in Italy, e riguarda quindi modelli Alfa Romeo prodotti negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Cassino.

Alfa Romeo Tonale

Promozione Lancia incentivi auto 2024

Lancia promuove invece un modello recentissimo come la Nuova Ypsilon, disponibile sia in versione ibrida sia elettrica: grazie agli incentivi, è possibile acquistare la Ypsilon Hybrid con rate mensili da 130 euro, e la stessa rata è prevista anche per la versione elettrica. Il popolare modello precedente può essere acquistato con rate ancora più basse, da 79 euro al mese nell’allestimento Oro.

Lancia Ypsilon (2024) Lancia Ypsilon (2023)

Promozione Jeep incentivi auto 2024

Jeep non è da meno con offerte per i suoi SUV elettrici e ibridi; la Jeep Avenger, ad esempio, può essere acquistata con rate mensili da 149 euro senza anticipo, mentre i modelli Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid beneficiano di incentivi statali e di promozioni che includono la Wallbox per la ricarica domestica; anche in questo caso, particolare attenzione è riservata alle vetture prodotte a Melfi.

Jeep Avenger Jeep Compass

Promozione Citroen incentivi auto 2024

Citroen, con la nuova ë-C3, introduce la formula Elettrico Sociale Citroën, simile a quella di Fiat, che permette di acquistare la versione You con rate mensili da 49 euro senza anticipo.

Promozione Peugeot incentivi auto 2024

Peugeot offre modelli come la E-208 e la E-2008 con condizioni finanziarie simili, includendo anche la Wallbox per la ricarica.

Citroen C3 (2024) Peugeot 208

Promozione DS incentivi auto 2024

DS Automobiles propone promozioni per i modelli DS 3, DS 4 e DS 7 in versione E-Tense e Hybrid; Gli acquirenti possono beneficiare di rate mensili costanti e anticipi contenuti, con ulteriori vantaggi come l'Easy Wallbox per la ricarica domestica.

Promozione Opel incentivi auto 2024

Per il mese di maggio, Opel punta invece sull’ampia gamma di vetture elettriche, dalla compatta Corsa al SUV Mokka, fino alla berlina Astra, disponibile anche in versione station wagon. I vantaggi maggiori riguardano gli incentivi statali fino a 13.750 Euro per chi ha un ISEE sotto i 30.000 Euro e rottama un veicolo fino a Euro 2: ad esempio, Opel Corsa Electric Yes può essere ottenuta con un leasing "Blitz!" a 59 Euro al mese, comprensivo di wallbox e caricatore di bordo potenziato. Analogamente, Opel Mokka Electric è disponibile a 69 Euro al mese e Opel Astra Electric a 179 Euro al mese, entrambe con TAN 0%.

DS3 Opel Corsa

Vantaggi

Naturalmente, questi esempi sono solo una minima parte di quanto previsto in questa prima fase dei nuovi incentivi statali, attesi da tempo: sicuramente il vantaggio è più alto rottamando un'auto più inquinante e acquistando una vettura meno inquinante, con differenze in base al proprio ISEE.

Si prevedono forti richieste per modelli molto popolari, come Fiat Panda o Lancia Ypsilon, ma anche le recenti Jeep Avenger o le compatte di casa Peugeot, Citroen e Opel.

Svantaggi

Le offerte di maggio riguardano un numero limitato di modelli, e per ottenere i vantaggi più elevati, citati negli esempi, è necessaria un’auto da rottamare con determinate specifiche.

L’avvio delle registrazioni nella piattaforma nazionale dal 3 giugno prossimo, dopo la raccolta delle prenotazioni, farà esaurire rapidamente gli incentivi per le piccole ibride.

In sintesi

Fiat

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate/canoni TAN TAEG Maxi rata finale/ riscatto Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Panda Hybrid Finanziamento Bonus Tricolore FIAT 15.500,00 € 9.700,00 € Identicar 12 mesi 0,00 € 35 da 134 € 8,75% 12,84% 8.267,10 € 15.000 km, 0,1 €/km Solo con finanziamento 500e Social leasing by FIAT 29.950,00 € 16.200,00 € N/A 0,00 € 36 da 0 € 0% 0,05% 13.585,00 € 30.000 km, € 0,06/km Solo con Leasing 500 Hybrid Finanziamento Bonus Tricolore FIAT 17.700,00 € 10.950,00 € Identicar 12 mesi 0,00 € 35 da 140 € 8,75% 12,37% 9.629,90 € 15.000 km, 0,1 €/km Solo con finanziamento Nuova 600 Hybrid Finanziamento Bonus Tricolore FIAT 24.950,00 € 20.450,00 € Identicar 12 mesi 2.990,00 € 35 da 99 € 3,99% 5,79% 16.576,00 € 30.000 km, 0,06 €/km Solo con Leasing Nuova 600e Leasing Bonus Tricolore FIAT 35.950,00 € 23.200,00 € Identicar 12 mesi 1.350,00 € 35 da 99 € 3,99% 5,5% 19.812,00 € 30.000 km, 0,06 €/km Solo con Leasing

Lancia

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Nuova Ypsilon Hybrid Finanziamento 24.900,00 € 20.900,00 € Identicar 12 mesi, Extended Care Premium 4.360,00 € 35 da 130 € 4,99% 7,06% 15.395,10 € 30.000 km, 0,1 €/km Solo su un numero limitato di vetture e in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 Nuova Ypsilon Elettrica Finanziamento 35.399,00 € 23.399,00 € Identicar 12 mesi, Extended Care Premium 4.269,00 € 35 da 130 € 4,99% 6,78% 18.479,00 € 30.000 km, 0,1 €/km Solo su un numero limitato di vetture e in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 Ypsilon Hybrid Oro Finanziamento Lancia Più 17.650,00 € 9.900,00 € Identicar 12 mesi 1.228,00 € 35 da 79 € 8,49% 12,62% 9.031,75 € 30.000 km, 0,1 €/km Solo su un numero limitato di vetture in stock e in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2

Alfa Romeo

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Apertura pratica Anticipo Canoni TAN TAEG Riscatto Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Tonale Hybrid Sprint Leasing Diamo valore al made in Italy 39.350,00 € 34.433,00 € Identicar 12 mesi 0,00 € 7.515,00 € 35 da 250 € 6,99% 8,40% 24.007,00 € 45.000 km, 0,06 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 Tonale Plug-in Hybrid Sprint Leasing Diamo valore al made in Italy 51.700,00 € 41.165,00 € Identicar 12 mesi, EasyWallbox 0,00 € 7.533,00 € 35 da 250 € 6,99% 8,17% 30.927,00 € 45.000 km, 0,06 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2

Abarth

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Apertura pratica Anticipo Canoni Spese di incasso TAN TAEG Riscatto Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni 500e Turismo Hatchback Leasing Bonus Tricolore Abarth 42.650,00 € 29.900,00 € Identicar 12 mesi 0,00 € 1.350,00 € 35 da 129 € 15,00 € 1,99% 3,1% 24.603,00 € 15.000 km, 0,06 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 4

Jeep

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate/ canoni TAN TAEG Maxi rata finale/ riscatto Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Avenger Full-Electric Leasing Bonus Tricolore Jeep 39.400,00 € 24.700,00 € Easy Wallbox, Identicar 12 mesi 0,00 € 36 da 149 € 3,75% 5,14% 20.840,00 € 30.000 km, 0,06 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 Renegade 4xe Plug-In Hybrid Limited Finanziamento Bonus Tricolore Jeep 42.899 € 30.550 € Wallbox inclusa 4.699 € 35 da 199 € 2,95% 3,67% 21.930,55 € 30.000 km, 0,01 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 Compass 4xe Plug-In Hybrid Bonus Tricolore Jeep, senza finanziamento 48.499 € 29.900,00 € Wallbox inclusa N/A N/A N/A N/A N/A N/A Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2

Peugeot

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Apertura pratica Anticipo Rate/ canoni Spese di incasso TAN TAEG Maxi rata finale/ riscatto Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni E-208 Elettrica Leasing E-Go €35.579 €17.780 Wallbox inclusa €0 €0 36 da 100 € N/A 3,75% 5,11% €14.434,63 30.000 km, 0,06 €/km Solo su un numero limitato di vetture 208 Hybrid Finanziamento I-Move Promo €23.970 €17.770 N/A €395 €1.068 36 da 100 € N/A 5,49% 6,95% €15.564 30.000 km, 0,1 €/km Solo su un numero limitato di vetture E-2008 Elettrica Leasing E-Go €38.949 €21.150 Wallbox inclusa €0 €0 36 da 150 € N/A 3,75% 4,91% €16.385 30.000 km, 0,06 €/km Solo su un numero limitato di vetture 2008 MHEV ALLURE Finanziamento I-Move Promo €30.150 €24.750 N/A €395 €2.708 36 da 150 € N/A 5,49% 6,64% €19.932 30.000 km, 0,1 €/km Solo su un numero limitato di vetture E-308 Elettrica Leasing E-Go €42.279 €27.680 Wallbox inclusa €0 €0 36 da 200 € N/A 3,75% 4,63% €21.837,23 30.000 km, 0,06 €/km Solo su un numero limitato di vetture E-3008 Elettrica Leasing E-Go €41.980 €31.730 Wallbox inclusa, Identicar 12 mesi, Tyre Insurance €0 €0 36 da 350 € N/A 5,75% 6,65% €22.977,17 45.000 km, 0,06 €/km Solo su un numero limitato di vetture 3008 Hybrid Finanziamento I-Move Promo €39.450 €32.126 Panoramic Navigation Pack, Wallbox inclusa €395 €0 36 da 350 € N/A 5,25% 6,12% €23.932 45.000 km, 0,1 €/km Solo su un numero limitato di vetture

Citroen

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Apertura pratica Anticipo Canoni TAN Limitazioni e condizioni Citroën ë-C3 You (ISEE < 30.000, rottamazione Euro 0-2) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 12.900,00 € 0,00 € 0,00 € 35 da 49 € 3,3% ISEE < 30.000, rottamazione Euro 0-2 ë-C3 Max (ISEE < 30.000, rottamazione Euro 0-2) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 12.900,00 € 0,00 € 0,00 € 35 da 99 € 3,3% ISEE < 30.000, rottamazione Euro 0-2 ë-C3 You (ISEE < 30.000, rottamazione Euro 3) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 13.900,00 € 0,00 € 0,00 € 35 da 79 € 5,99% ISEE < 30.000, rottamazione Euro 3 ë-C3 Max (ISEE < 30.000, rottamazione Euro 3) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 13.900,00 € 0,00 € 0,00 € 35 da 129 € 5,99% ISEE < 30.000, rottamazione Euro 3 ë-C3 You (ISEE < 30.000, rottamazione Euro 4) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 14.900,00 € 0,00 € 0,00 € 35 da 99 € 5,99% ISEE < 30.000, rottamazione Euro 4 ë-C3 Max (ISEE < 30.000, rottamazione Euro 4) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 14.900,00 € 0,00 € 0,00 € 35 da 149 € 5,99% ISEE < 30.000, rottamazione Euro 4 ë-C3 You (ISEE < 30.000, senza rottamazione) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 16.400,00 € 0,00 € 3.270,00 € 35 da 49 € 3,3% ISEE < 30.000, senza rottamazione ë-C3 Max (ISEE < 30.000, senza rottamazione) Leasing Elettrico Sociale Citroën 23.900,00 € 16.400,00 € 0,00 € 2.900,00 € 35 da 99 € 3,3% ISEE < 30.000, senza rottamazione

DS

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Apertura pratica Anticipo Rate Spese di incasso TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni DS 3 Performance Line E-TENSE Finanziamento Style Drive 42.150,00 € 25.150,00 € Identicar 12 mesi, Easy Wallbox 395,00 € 610,00 € 35 da 170 € 3,50 € 4,99% 6,07% 21.510,38 € 45.000 km, 0,1 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 DS 4 E-TENSE 225 Bastille Business Finanziamento Style Drive 46.000,00 € 32.900,00 € Identicar 12 mesi, Easy Wallbox 395,00 € 4.528,00 € 35 da 275 € 3,50 € 6,99% 8,11% 24.039,00 € 45.000 km, 0,1 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 DS 7 E-TENSE 225 Bastille Business Finanziamento Style Drive 51.400,00 € 38.650,00 € Identicar 12 mesi, Easy Wallbox 395,00 € 4.970,00 € 35 da 325 € 3,50 € 6,99% 8,00% 27.900,63 € 45.000 km, 0,1 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 DS 3 Hybrid Bastille Business Finanziamento Style Drive 33.150,00 € 28.800,00 € Identicar 12 mesi 395,00 € 7.664,00 € 35 da 200 € 3,50 € 6,99% 8,39% 17.660,66 € 45.000 km, 0,1 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2 DS 4 Hybrid Pallas Finanziamento Style Drive 37.000,00 € 30.400,00 € Identicar 12 mesi 395,00 € 5.075,00 € 35 da 225 € 3,50 € 6,99% 8,19% 22.096,70 € 45.000 km, 0,1 €/km Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 2

Opel