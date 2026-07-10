Le previsioni del traffico per il weekend 11-12 luglio

Secondo weekend di luglio e nuovi bollini rossi per quanto riguarda le previsioni del traffico, con milioni di auto a riversarsi lungo le autostrade italiane tra l'11 e il 12 luglio, in direzione delle principali località di villeggiatura. Traffico intenso in crescita, come normale per il periodo, con possibilità di peggioramento nel corso delle ore.

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni del traffico per il weekend dell'11 e 12 luglio 2026.

Previsioni del traffico sabato 11 luglio

Già nelle prime ore della mattina di sabato le condizioni del traffico saranno da bollino rosso, a continuare un trend iniziato già venerdì sera e destinato, secondo le previsioni, a migliorare a partire dal pomeriggio, con bollino giallo a segnalare traffico intenso ma non critico.

Previsioni del traffico domenica 12 luglio

Situazione inversa rispetto a sabato: domenica mattina le previsioni del traffico indicano bollino giallo, con un primo flusso di auto in rientro verso le abitazioni e turisti che si muoveranno in giornata per una gita fuori porta. La sera di domenica 12 luglio nuovamente bollino rosso, con situazione in peggioramento e previsione di lunghe code lungo le autostrade.

Previsioni meteo weekend 11 - 12 luglio 2026

Sabato nubi al nord mentre per centro, sud e isole le previsioni danno tempo soleggiato e temperature minime stabili o in leggero aumento. Nubi in aumento su Alpi, Prealpi e Appennino con possibilità di rovesci con passaggio sulla Pianura Padana e temperature massime stabili o in lieve calo. Sul resto della Penisola tempo sereno con temperature sopra la media stagionale con massime di 37°.

Per domenica tempo sereno ovunque a eccezione delle Alpi occidentali, con possibilità di precipitazioni nel corso della mattinata e un miglioramento nel pomeriggio. Temperature stabili.

Viaggiare in autostrada, i consigli

Se vi dovete mettere in viaggio per le vacanze estive o anche solo per qualche weekend non dimenticatevi di effettuare i controlli alla vostra auto, facendo attenzione ai livelli (olio, acqua e altri liquidi), freni, pneumatici e non solo. La sicurezza prima di tutto.

Se poi (come tutti) le lunghe code vi spaventano, un modo per evitarle, almeno in parte, è rappresentato dagli strumenti di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali. Dopo anni di sostanziale monopolio di Telepass sono arrivati due concorrenti come UnipolMove e MooneyGo, per passare attraverso le porte apposite senza doversi fermare al casello.

Ricordiamo poi che proprio per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni:

venerdì: dalle 16:00 alle 22:00

sabato: dalle 8:00 alle 22:00

domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Previsioni del traffico, come restare informati

Come al solito la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: