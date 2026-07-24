Come abbiamo appreso all’inizio di questa settimana, la AMG C63 con motore V8 purtroppo non tornerà a breve. Tuttavia, Mercedes avrà presto una coupé a otto cilindri derivata dalla stessa berlina sportiva. Questa Mercedes-AMG CLE estremamente radicale si prepara a diventare il secondo membro della ultra-esclusiva serie Mythos della Casa, dopo la PureSpeed basata sulla SL lanciata un paio di anni fa.

Secondo YouTuber Carspotter Jeroen, che ha girato il video, Mercedes ha affittato il Nürburgring per una sessione di test privata con la CLE in specifica Mythos. Questo significa che l’azienda aveva il tracciato tutto per sé, senza doversi preoccupare di possibili interferenze da parte dei prototipi di altre Case automobilistiche. La prenotazione della Nordschleife per test in solitaria avviene di solito nelle fasi finali dello sviluppo, quindi il debutto mondiale è probabilmente sempre più vicino.

Non è chiaro se sia stato effettuato anche un tentativo di record sul giro, ma non c’è alcuna pressione nel dover inseguire primati, visto che la AMG One resta la regina incontrastata tra le auto di serie con uno straordinario tempo di 6 minuti e 29,09 secondi. È altamente improbabile che la CLE al vertice della gamma possa avvicinarsi a quel riferimento e, anche se ci riuscisse, Mercedes probabilmente non vorrebbe oscurare la AMG One.

Potrebbe superare i 600 CV

Il prototipo camuffato è molto più di una semplice Mercedes CLE Coupé elaborata e dà l’impressione che Mercedes-AMG abbia spinto al massimo sugli aggiornamenti. Dai terminali di scarico sovrapposti all’enorme ala posteriore, il prossimo modello Mythos fa davvero sul serio. Dispone anche di una grande presa d’aria sul cofano per aiutare a raffreddare quello che dovrebbe essere il nuovo V8 flat-plane-crank, accreditato secondo le indiscrezioni di 646 CV.

I concessionari invitati a un incontro privato a Sindelfingen, in Germania, sostengono che Mercedes intenda costruirne solo 30 esemplari in tutto il mondo. Anche se al momento non c’è nulla di confermato, potrebbe arrivare anche una CLE 63 Black Series con una produzione più ampia. Presumibilmente avrebbe un prezzo inferiore, perché non sarebbe estrema quanto la Mythos (vedi la PureSpeed da quasi un milione di euro).

In effetti, alcuni prototipi avvistati durante i test negli ultimi mesi non sembravano affatto così appariscenti come questo. Potrebbero aver anticipato la versione meno estrema, ammesso che abbia senso parlare di una variante "più tranquilla" quando si tratta di un modello Black Series. In ogni caso, la CLE riceverà sicuramente il trattamento V8 in una forma o nell’altra, e questo lascia sperare che un giorno possa tornare anche una E63 con il giusto numero di cilindri.

Nel frattempo, la Mythos dovrebbe stuzzicare l’appetito degli appassionati in attesa di altri modelli V8. Il debutto è atteso nei prossimi mesi, mentre le consegne dovrebbero iniziare nel 2027. Se Mercedes produrrà davvero solo 30 unità, come sostengono le voci di corridoio, non ci sorprenderebbe sapere che siano già tutte assegnate. Con normative sulle emissioni sempre più severe a livello globale, la CLE più estrema della gamma potrebbe appartenere a una specie in via d’estinzione.

5 Fonte: Mercedes-AMG

Il parere di Motor1: La nuova Mythos dovrebbe rappresentare AMG al suo meglio, evitando downsizing ed elettrificazione in favore di un autentico V8. Anche prima del debutto ufficiale, è già evidente che la CLE abbia seguito una cura dimagrante e si sia irrobustita, un po’ come fece BMW con la M4 CSL qualche anno fa. Sembra inoltre esserci un importante lavoro aerodinamico, ben oltre la vistosa ala posteriore.

Anche se il prezzo resta sconosciuto, sarà quasi certamente elevatissimo, inoltrandosi ampiamente nel territorio delle sei cifre con un consistente sovrapprezzo rispetto ai 77.650 dollari della CLE 53. Che la Mythos costi il doppio, il triplo o ancora di più resta un mistero. Ma con Mythos posizionata al di sopra di tutto il resto nella gerarchia Mercedes, sarà riservata esclusivamente ai clienti più facoltosi del marchio.

Fonte: Carspotter Jeroen / YouTube