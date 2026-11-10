Stellantis cambia pelle nella gestione dei clienti aziendali in Italia. Da novembre la divisione Fleet & Business Solution adotta una nuova organizzazione pensata per essere più rapida nel rispondere alle richieste di flotte, piccole e medie imprese e grandi clienti nazionali e internazionali.

Il nuovo assetto punta a far dialogare meglio tra loro la gestione dei grandi clienti, quella delle PMI e la rete dei concessionari. L'operazione rientra nel piano industriale Fastlane 2030, il percorso con cui Stellantis aggiorna periodicamente la propria struttura ai cambiamenti del mercato professionale.

Come si divide la nuova struttura

La guida della nuova organizzazione è affidata ad Andrea Croce, responsabile B2B, già protagonista della strategia B2B di Stellantis Fleet presentata a Torino lo scorso giugno. La struttura si articola in tre aree principali: Vendite a Grandi Clienti e PMI, Vendite a Società di noleggio a breve e lungo termine e Marketing & Sales Operations. A queste si affianca la funzione Business Intelligence, Performance & Targets.

L'area KA & SME Sales resta sotto la responsabilità ad interim dello stesso Croce, coadiuvato da Gianluca Nardi e Ferruccio Corso. Questo team segue le piccole e medie imprese, i B2B Dealer Champion e i grandi clienti nazionali e internazionali, con una specializzazione più netta sui diversi profili di clientela aziendale.

La responsabilità di Rental Sales passa a Marco Becchero, con due ambiti distinti al suo interno: Long Term Rental & Brokers e Short Term Rental. Vittorio Aversa guida Marketing & Sales Operations, mentre Federica Tolin è responsabile di Business Intelligence, Performance & Targets.

Gli obiettivi dichiarati da Stellantis

Per Andrea Croce, il riassetto risponde a un'esigenza precisa di velocità e semplificazione nei rapporti con la clientela professionale.

"L'evoluzione della nostra organizzazione nasce da un obiettivo molto chiaro: essere più agili, semplici e veloci nel rispondere alle esigenze dei clienti business",

ha dichiarato Croce.

"Una maggiore integrazione tra grandi clienti, PMI e rete dei concessionari ci permetterà di essere ancora più vicini al mercato e di valorizzare al meglio la forza dell'offerta Stellantis."

Secondo Stellantis, il nuovo assetto consente a Fleet & Business Solution di sfruttare meglio l'ampiezza dell'offerta multi-brand del gruppo, che comprende marchi come Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen e Opel, oltre ai servizi di noleggio e mobilità condivisa come Free2move e Leasys. Resta da vedere quali effetti concreti produrrà sui tempi di risposta alle aziende e sulla gamma di veicoli commerciali destinata alle flotte italiane.