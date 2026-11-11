La nuova Corvette col cambio manuale esiste ed è davvero costosa

Chevrolet è stata chiara nel dichiarare che non ha in programma di realizzare una nuova Corvette con cambio manuale a breve. Ha lasciato questo compito al mercato dell'aftermarket, ed è esattamente ciò che ha fatto Peitz Performance Tune. Tuttavia, se si desidera cambiare le marce manualmente in una C8, non sarà economico.

Secondo Alex Peitz, fondatore dell'azienda, in un nuovo video, la conversione costerà probabilmente fino a 70.000 dollari (62.500 euro circa) in aggiunta al prezzo della C8, ed è attualmente compatibile solo con la base Stingray. Chevrolet non aveva mai previsto che la Corvette a motore centrale avesse un cambio manuale, creando molto lavoro per Peitz e il suo team.

Anche se il cambio fornito da Tremec era progettato per adattarsi alla C8, rendendolo facile da installare, la vettura aveva comunque bisogno di una frizione, di un cambio, della ferramenta assortita e del software giusto per far funzionare tutto. La Corvette aveva già un'unità di controllo MoTeC, rendendo più semplice bypassare i controlli software bloccati dell'auto.

Modifiche e disponibilità

L'aggiornamento trasforma l'interno e parte della scocca, creando spazio per il cambio nel tunnel centrale. Ogni auto avrà una nuova console centrale che nasconde i controlli PRNDL, mantiene la fila di pulsanti e presenta ancora il selettore delle modalità di guida.

Peitz afferma che Tremec inizierà a produrre il cambio manuale nell'estate del 2027. Durante questo periodo, Peitz continuerà a perfezionare il pacchetto, con l'intenzione di gestire tutte le installazioni fino a quando la società non sarà sicura di poter offrire un kit completo per altri negozi.

Chevy continua a rifiutare una Corvette manuale

Quando la C8 Corvette è stata messa in vendita, è stata la prima volta nella sua storia che non offriva un cambio manuale. Il costruttore ha preso questa decisione per due motivi: costo e preferenza.

Chevrolet Corvette C8 Manuale Di Peitz Performance Tune Foto di: Alex Peitz / YouTube

Il cambio manuale che Chevrolet aveva offerto nelle precedenti Corvette era "per lo più pagato", secondo Tony Roma, il capo ingegnere dell'auto. L'azienda ha continuato a offrire il cambio perché il costo per mantenerlo in produzione era ragionevole, ma il nuovo layout della C8 ha impedito a Chevy di utilizzarlo.

Se Chevrolet avesse voluto offrire una C8 con cambio manuale, avrebbe dovuto progettare un cambio completamente nuovo. Il costruttore non poteva giustificarlo dopo che gli acquirenti della C7 avevano dimostrato una netta preferenza per l'automatico. Josh Holder, un ingegnere veicolare di Chevy, ha detto a marzo:

‘Il mercato stava votando con i propri portafogli e non abbiamo ricevuto abbastanza voti.’

Fonte: Peitz Performance Tune / YouTube via Corvette Blogger