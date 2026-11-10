Un motore Audi da 330 CV per divertirsi lontano dall'asfalto

KTM X-BOW lascia per la prima volta asfalto e pista. Debutta nel mondo dei side-by-side con l'ARROW, il primo veicolo fuoristrada a quattro ruote del marchio austriaco, con prenotazioni aperte tramite la rete di concessionari KTM X-BOW e online.

Il nuovo modello arriva dopo quasi vent'anni dedicati a vetture leggere per strada e circuito, come la KTM X-Bow e la X-Bow R. L'ARROW porta quell'esperienza su un terreno completamente diverso, quello dei veicoli utilitari sportivi fuoristrada.

Motore Audi e meccanica derivata dai rally

Il cuore dell'ARROW è un quattro cilindri 2.0 EA888 di provenienza Audi, abbinato a un cambio DSG a sette rapporti. Gli esemplari della serie limitata di lancio puntano a una potenza massima di 330 CV. La versione di serie si ferma a 280 CV.

Differenziali autobloccanti anteriore e posteriore completano l'assetto prestazionale. La versione limitata aggiunge anche un freno a mano idraulico a sgancio rapido di derivazione motorsportiva. L'abitacolo è completamente chiuso, con sedili e cinture a cinque punti Sabelt e climatizzatore di serie sui modelli limitati.

11 Fonte: KTM

Il telaio è in acciaio cromo-molibdeno con sospensioni a doppio quadrilatero su tutte e quattro le ruote. L'escursione punta a superare i 600 millimetri, con ammortizzatori sviluppati insieme a KW Reiger.

Lo sviluppo tra Dakar e rally-raid

Il progetto nasce dalla visione di Guillaume de Mévius, proprietario di KTM X-BOW e pilota Dakar. A questa idea si è unito il know-how di KTM Components nella costruzione di telai fuoristrada, maturato nei programmi Dakar del marchio. Il collaudo è passato dal G Rally Team/KTM X-BOW Lab Team, la squadra corse fondata da de Mévius nel 2018, impegnata sia alla Dakar sia nel Campionato del Mondo Rally-Raid FIA.

"Il G Rally Team/KTM X-BOW Lab Team ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'ARROW", ha dichiarato de Mévius. "Volevo creare il tipo di veicolo che vorrei guidare io stesso, con la precisione di un'auto da prestazioni ma capace di affrontare terreni dove una sportiva non può arrivare."

Allo sviluppo ha contribuito anche Puck Klaassen, pilota olandese di 23 anni cresciuta in Sudafrica, passata dal motocross al rally-raid fino a una vittoria di tappa alla Dakar. "Quello che colpisce subito guidando l'ARROW è quanto si senta connesso al terreno", ha dichiarato Klaassen. "Si ha la reattività di un veicolo da competizione, ma con un livello di comfort che lo rende divertente da guidare anche fuori da un contesto agonistico."

Prezzi, serie limitata e consegne

Il lancio avviene con la ARROW Black Limited Edition, limitata a 500 esemplari numerati in tutto il mondo. Riservata inizialmente a un periodo di prenotazione esclusivo, passerà poi ai clienti privati. Il prezzo di partenza è di 98.600 dollari (circa 91.000 euro al cambio attuale), contro i 59.800 dollari (circa 55.000 euro) della versione standard.

Dopo l'edizione di lancio arriverà una versione di produzione pensata per un pubblico più ampio, con dettagli su prezzi, specifiche e allestimenti ancora da annunciare. Le prime consegne sono previste per la fine del 2027. In questo segmento, modelli come la Rezvani Dune hanno già mostrato quanto l'off-road ad alte prestazioni stia attirando l'attenzione dei costruttori.