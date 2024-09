Da inizio 2024 la Volkswagen T-Cross è disponibile in versione restyling che offre una lunghezza maggiore, nuova mascherina e fari a LED, infotainment aggiornato e diverse altre novità come il motore 1.0 TSI a benzina potenziato a 115 CV.

L'occasione è quindi perfetta per guidare e provare i consumi reali della Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 85 kW DSG, la versione con cambio automatico a doppia frizione e 7 marce che nel tragitto classico Roma-Forlì registra una media di 5,05 l/100 km (19,80 km/l). La spesa per la benzina del viaggio di 360 km è pari a 32,98 euro.

Non teme il confronto con le mild hybrid

Inserito nella classifica dei consumi reali questo risultato permette alla rinnovata Volkswagen T-Cross di posizionarsi poco sotto la metà della graduatoria relativa alle auto a benzina, a pari merito con le più grandi Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica e Kia XCeed 1.5 T-GDi DCT MHEV.

Volkswagen T-Cross, la vista di tre quarti anteriore

Il SUV più compatto di Volkswagen fa meglio anche di Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120CV Manuale (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) e Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l).

Consumi ancora più bassi li possono invece vantare altri SUV e crossover a benzina come Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Jeep Avenger e-Hybrid (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (4,10 l/100 km - 24,3 km/l).

Tanto spazio, qualità e tecnologia

L'auto della mia prova è una Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG, un allestimento già molto ben accessoriato che nella dotazione di serie include fari anteriori LED Matrix IQ.Light, fari posteriori con effetto 3D e indicatori di direzione dinamici, cerchi in lega da 17", Digital Cockpit Pro da 10,25", Climatronic bizona e regolazione manuale del supporto lombare per i sedili anteriori.

Volkswagen T-Cross, gli interni

La presenza di optional a pagamento come le ruote da 18", la vernice metallizzata, Tech Pack e Assistance Pack fanno salire il prezzo di listino fino a 33.405 euro. Con questa cifra ho potuto guidare un'auto ben abitabile e spaziosa, ben fatta ed ergonomica, con una buona dinamica di guida e ricca di tecnologia. Solamente il classico freno a mano a leva stona un po' con l'impostazione moderna della T-Cross.

La video prova della Volkswagen T-Cross (2024)

Consumi contenuti anche in autostrada

Nelle più comuni condizioni di utilizzo quotidiano ho registrato una discreta efficienza per questa T-Cross 1.0 TSI che, pur non potendo contare su alcun tipo di elettrificazione, riesce a contenere i consumi anche in autostrada.

Il serbatoio da 40 litri permette di percorrere sempre almeno 600 km con un pieno di benzina, ma stando molto attenti nell'uso dell'acceleratore e su percorsi ideali è possibile avvicinarsi anche ai 1.000 km.

Volkswagen T-Cross, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

676 km di autonomia teorica

676 km di autonomia teorica Autostrada: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

644 km di autonomia teorica

644 km di autonomia teorica Economy run: 4,0 l/100 km (25,0 km/l)

1.000 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG Benzina 85 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.221 kg 135 g/km

Dati

Vettura: Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG

Listino base: 31.000 euro

Data prova: 23/08/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 33°/Sereno, 29°

Prezzo carburante: 1,814 euro/l (Benzina)

Km totali della prova: 1.800

Km totali all'inizio del test: 3.673

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 86 km/h

Pneumatici: Hankook Ventus Prime 3 - 215/45 R18 89V (Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 5,05 l/100 km (19,80 km/l)

Computer di bordo: 4,9 l/100 km

Alla pompa: 5,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 32,98 euro

Spesa mensile: 73,29 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 218 km

Quanto fa con un pieno: 792 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.