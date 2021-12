La nuova generazione di BMW Serie 5 ha già cominciato a farsi vedere su strada. Questa volta però, non abbiamo solo delle foto spia ma anche un video che mostra meglio la prossima berlina media da diverse angolazioni.

L'auto - che dovrebbe essere presentata alla fine del prossimo anno per poi arrivare sul mercato nel 2023 (per la station wagon bisognerà aspettare un anno in più) - è stata avvistata nei dintorni della sede generale della Casa, a Monaco, in Germania.

Come sarà fuori?

Da fuori, la nuova BMW Serie 5 così camuffata non sembra tanto diversa dall'attuale generazione, riprendendo le linee e le proporzioni classiche della berlina. I dettagli della macchina sono tutti nascosti, per cui non ci sono prove della presenza della grande griglia davanti o delle linee squadrate che caratterizzano l'ultima concept presentata, la XM. Guardandola così, sembrerebbe smentire queste due ipotesi, ma per averne la certezza dovremo aspettare la presentazione ufficiale.

Dietro, i gruppi ottici sembrano posizionati piuttosto lateralmente, con l'apertura del bagagliaio che, per una macchina di queste dimensioni, appare piccola. Lo sbalzo posteriore però, la distanza tra la fine della carrozzeria e le ruote, è generoso, il che suggerisce una capacità di carico elevata. Dal video non si vedono gli interni, immortalati però in un altra occasione sempre dai nostri fotografi: la strumentazione sarà digitale e collegata all'infotainment centrale da un unico schermo.

BMW Serie 5 2022, interni

La M5 sarà ibrida plug-in

Non si sa ancora nulla sui motori che saranno disponibili sotto il cofano della nuova BMW Serie 5. Ci saranno sicuramente endotermici a benzina e a gasolio con anche varianti ibride plug-in, e non mancherà anche una i5 completamente elettrica.

Secondo alcune indiscrezioni, la M5 di nuova generazione dovrebbe avere circa 760 CV complessivi erogati da un sei cilindri in linea (niente più V8) da 3.0 litri con, a supporto, un motore elettrico: sarà quindi un'ibrida plug-in. Per quanto riguarda le carrozzerie disponibili, sicuramente arriverà in versione berlina e station wagon (Touring).