Il record era nell'aria e ora è ufficiale: il 2021 di Ferrari si è chiuso con 11.155 auto vendute, pari a un aumento del 22% rispetto al 2020 (annus horribilis per il mondo auto e non solo) e del 9,18% se paragonato al 2019, quando con 10.131 immatricolazioni Maranello superò per la prima quota 10.000 "rosse" consegnate.

Un anno da incorniciare anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario: l'utile netto è pari a 833 milioni di euro a +37% rispetto al 2020, con ricavi netti pari a 4,27 miliardi, anche in questo caso in aumento rispetto al 2020 (+23,4%) e +13,4% se si prende in considerazione il 2019.

Modello vincente

Chiaramente soddisfatto l'ad di Ferrari Benedetto Vigna, che ha commentato

I risultati finanziari record del 2021 dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business. Abbiamo gestito attentamente una raccolta ordini impressionante, in linea con la nostra strategia volta a perseguire una crescita controllata e a preservare l'esclusività del marchio

notizia in aggiornamento