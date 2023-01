È pronta a prendere il via la 47esima edizione di Retromobile. Il più longevo salone dedicato alle auto classiche si tiene dall’1 al 5 febbraio 2023 a Porte de Versailles, a Parigi ed è una delle fiere più importanti d’Europa.

Con oltre 130.000 spettatori previsti e 600 espositori presenti, anche questa edizione si candida a essere un vero paradiso per chi ama le quattro ruote d’epoca, da quelle firmate Alfa Romeo alle francesi. Ecco quindi tutti i modelli attesi.

Alfa Romeo

Alfa Romeo SZ

Sono due le protagoniste principali del Biscione: la 1900 Super Sprint del 1956 e la SZ del 1989. La prima è stata prodotta in appena 599 unità tra il ’55 e il ’58 ed è una delle “Alfa” più prestigiose di sempre, con una carrozzeria disegnata per la competizione e un 2.0 4 cilindri da 115 CV capace di toccare i 190 km/h.

La “Sprint Zagato”, invece, è frutto della collaborazione col carrozziere milanese ed è derivata dalla 75 da corsa, con un 3.0 V6 portato a 207 CV per una velocità massima di 245 km/h. Quest'Alfa Romeo è stata tra le prime a essere disegnata al computer coi programmi CAD, con l’esemplare originale della fiera che è stato completamente restaurato.

Citroen

Citroen Oli Concept

Citroen espone numerosi concept fuori dall’ordinario, a partire dal “carro concept” utilizzato durante le riprese del film “Asterix e Obelix: il Regno di Mezzo” che rimanda alle forme della mitica 2CV. La Citroen B2 detta “Scarabeo d’Oro” è stata impiegata negli anni ’20 per la prima traversata automobilistica del Sahara, con l’esemplare esposto che è una ricostruzione molto fedele dell’originale.

Ci sono anche l’Ami 6 e la Mehari, rispettivamente una berlina leggera e una “spiaggina” per il tempo libero. E si arriva alla Oli, l’ultimo prototipo in ordine di tempo che prefigura un crossover elettrico ultracompatto con batteria da 40 kWh, autonomia fino a 400 km e soli 1.000 kg di peso.

DS

Citroen SM Protoype (1973)

Il marchio DS tra passato, presente e futuro a Parigi. A Retromobile trova spazio la DS 21 Pallas a iniezione elettronica del 1970, pioniera di numerose tecnologie, tra cui le sospensioni idropneumatiche e il servosterzo.

Presente anche il prototipo SM, un vero e proprio laboratorio su ruote con motore Maserati da 340 CV e con numerosi sistemi di bordo per correggere l’assetto, la distribuzione del peso, la rigidità delle sospensioni e la velocità di rollio.

Il presente del brand è rappresentato dall’ammiraglia DS 9 E-Tense ibrida plug-in da 360 CV, mentre il futuro è incarnato dalla E-Tense Performance, un concept elettrico da 815 CV studiato mettendo a frutto l’esperienza in Formula E.

Fiat

Fiat Abarth 850 TC

La Fiat Abarth 850 TC proposta a Retromobile si basa su una 600 ed è stata restaurata da cima a fondo. La 850 TC è stata la prima auto dello Scorpione a fregiarsi della sigla “Turismo Competizione” e a vincere numerose gare in territorio europeo, grazie a un motore da 847 cc (da qui il rimando al nome “850”).

Capace di raggiungere i 140 km/h, questo esemplare ha una storia molto particolare. La Fiat, infatti, è appartenuta alla Guardia di Finanza, che l’ha impiegata in alcune operazioni speciali contro il contrabbando.

Lancia

Lancia 037

Per il brand italiano è presente una 037 da rally originale con livrea Martini che preso parte alle corse del 1982 e 1983. Guidata da Walter Rohrl, questo modello permise a Lancia di aggiudicarsi il titolo Costruttori del 1983 e fu tra le ultime auto a trazione posteriore a vincere nel mondiale rally prima dell’avvento della trazione integrale.

La 037 è estremamente attuale, soprattutto se si considera che negli ultimi anni la piemontese Kimera ne ha realizzato un esclusivo restomod da oltre 480.000 euro.

Peugeot

Peugeot 401 Eclipse

A Parigi, Peugeot celebra la “serie 4” dalla 401 fino alla più recente 408. A essere esposte, ci sono la 401, una delle prime berline del marchio (1934-1935), seguita dalla Eclipse, che è definita dalla Casa come la “prima coupé-cabriolet di serie al mondo”. Non mancano anche la 402 (1938-1942), la 403 Cabriolet (1956-1961), la 404 Coupé (1962-1968) e la speciale 405 Mi16 Le Mans (1993).

C’è poi la mitica 205, che festeggia i 40 anni dal suo debutto. In particolare, Peugeot espone una rara 205 GTI Griffe del 1991, una serie speciale con motore 1.9 da 130 CV, con una colorazione specifica verde fluorite e cerchi da 15” bicolore.

Renault

Renault a Retromobile 2023

Riflettori puntati sulla Twingo, con la compatta d’Oltralpe che compie 30 anni. Per l’occasione Renault ha realizzato una versione speciale che omaggia i low rider californiani degli Anni ’90. Nello stand francese si trovano anche le show car R5 Turbo 3E, Suite N°4 e Mute the Hot Rod.

Presente anche il The Originals Renault Services Corner dedicato ai collezionisti che possiedono una Renault con più di 30 anni.

Volkswagen

Volkswagen a Retromobile 2023

Per accompagnare il lancio dell'ID.Buzz, Volkswagen ripercorre tutta la storia dei suoi iconici furgoni. Per tutti gli appassionati, si tratta di un'occasione da non perdere per rivedere i modelli che hanno scritto una storia che dura da oltre 70 anni.