La nuova Dacia Duster 2024 è una delle novità auto più attese dell'anno. Da quando è stato presentato la prima volta (correva l'anno 2010) il SUV low cost ha raccolto successi commerciali qua e là, proponendo l'assetto rialzato che piace a (quasi) tutti a prezzi concorrenziali.

La terza generazione non vuole naturalmente essere da meno. Ma quali saranno le frecce al suo arco? Dallo stile alla meccanica saranno numerose le novità in arrivo. Nell'attesa di conoscerle da vicino ecco un faccia a faccia tra la nuova Dacia Duster e la generazione attuale, fatto sulla base delle foto provenienti dall'ufficio brevetti spagnolo.

Prima però una precisazione d'obbligo: le immagini che vedrete le avevamo già pubblicate tempo fa parlando di un primo sguardo alla Dacia Bigster, SUV compatto in arrivo nel 2025. Confrontandoci con i nostri colleghi spagnoli e con chi all'epoca aveva riportato per primo la notizia ci siamo resi conto che no, l'auto ritratta è la Duster 2024. La Bigster le assomiglierà di molto, ma avrà dimensioni maggiori.

Più moderna

Partiamo dal design del frontale della Dacia Duster 2024, molto più aggressivo e moderno con luci LED ridisegnate e più sottili. La firma luminosa rimane a "Y" rovesciata, ma grazie alle nuove tecnologie caratterizza maggiormente il muso.

Guardando la fiancata la nuova generazione della Duster mostra i muscoli, mantenendo le classiche protezioni in plastica sui profili di passaruota e brancardo. L'andamento del tetto è perfettamente parallelo al terreno, per non sacrificare lo spazio a bordo, mentre il lunotto è più inclinato rispetto alla generazione attuale per donare maggior sportività. Un altro dettaglio da notare sono le maniglie delle portiere della fila dietro nascoste nel montante C.

Anche il posteriore della nuova Dacia Duster cambia - e di molto - con nuovo disegno per le luci LED, che sembrano mantenere l'aspetto tridimensionale che caratterizza la versione attuale.

Degli interni non ci sono immagini ma di sicuro saranno tutti nuovi, con monitor per l'infotainment (almeno da 8", come sulla Jogger) in posizione rialzata e nuovi materiali.

Dacia Duster 2024 Dacia Duster 2023

Nuova base

A livello tecnico la nuova Dacia Duster, la novità 2024 più importante della Casa, farà un passo da gigante: verrà infatti utilizzata la piattaforma CMF-B di Renault Clio, Captur e Arkana, oltre che della Jogger. Questo significa che per la prima volta la Duster monterà anche motori elettrificati come il 1.2 mild hybrid da 130 CV e il 1.6 full hybrid da 140 CV.

Dovrebbe mantenere anche classiche motorizzazioni termiche, compreso il bifuel benzina/GPL già presente sulla gamma Dacia.

È naturalmente ancora presto per parlare dei prezzi della Dacia Duster 2024, anche se dovrebbero crescere leggermente rispetto agli attuali (ora il listino parte da 17.750 euro), mantenendo comunque la filosofia low cost (o meglio, value for money) che da sempre caratterizza la Casa.