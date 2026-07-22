Mazda CX-80 ibrida plug-in (2026), la prova dei consumi reali

Il gigante della gamma Mazda si chiama CX-80 ed è un maxi SUV 7 posti lungo 4,99 metri e con la scelta tra la motorizzazione 3.3 diesel mild hybrid e la 2.5 benzina plug-in hybrid. Io ho scelto proprio la 2.5 PHEV per la mia prova dei consumi reali nel tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì.

Nella classica prova dalla Capitale alla Romagna la Mazda CX-80 plug-in hybrid ha registrato una media di consumo di 5,35 l/100 km (18,69 km/l) e una spesa di 40,80 euro (36 euro di benzina + 4,80 euro di elettricità). In uscita da Roma sono riuscito a percorrere 70 km in modalità elettrica prima di esaurire la carica della batteria.

Mazda CX-80: i dati

Allestimento Mazda CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi Plus Prezzo base 74.650 euro Data prova 08/06/2026 Meteo (partenza / arrivo) Sereno, 34° / Sereno, 30° Prezzo carburante 1,869 euro/l (Benzina)

0,27 euro/kWh (elettricità) Chilometraggio totale a inizio prova 27.736 km Chilometraggio totale a fine prova 28.504 km Velocità media Roma - Forlì 71 km/h Pneumatici Toyo Proxes Sport

235/50 R20 104W XL MA

(Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Mazda CX-80: quanto consuma

La discreta efficienza dimostrata dalla Mazda CX-80 nella mia classica prova dei consumi reali non viene però confermata nelle più comuni condizioni di utilizzo quotidiano, soprattutto in città e in autostrada dove la richiesta di benzina sale decisamente quando la batteria è scarica. Per fortuna c'è un grande serbatoio che permette di percorrere sempre almeno 800 km con un pieno di benzina. I 1.000 km di autonomia teorica si possono superare solamente in condizioni ideali di viaggio extraurbano a bassa velocità.

Mazda CX-80: la plug-in ha bisogno di ricariche frequenti per essere davvero conveniente Foto di: Mazda

Con la batteria carica (17,8 kWh lordi) è possibile fare sempre almeno 60 km in elettrico, riuscendo ad avvicinarsi agli 80 km di autonomia EV solo nelle condizioni più favorevoli fuori città.

Mazda CX-80: i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



7,6 l/100 km (13,1 km/l)

917 km di autonomia teorica Autostrada 8,5 l/100 km (11,7 km/l)

819 km di autonomia teorica Economy run 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.400 km di autonomia teorica Media reale 5,35 l/100 km (18,69 km/l) Computer di bordo 5,5 l/100 km Alla pompa 5,2 l/100 km Autonomia elettrica in uscita da Roma 70 km

Mazda CX-80: la scheda tecnica

Alimentazione: Ibrido (Benzina, 2.488 cc)

Potenza: 141 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 35 g/km

Massa a vuoto: 2.184 kg

Rapporto potenza/tara: 62,417 kW/t

Omologazione: Euro 6E (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA)

Mazda CX-80: quanto si spende di benzina?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 40,80 euro

(36 euro di benzina + 4,80 euro di elettricità) Spensa mensile (800 km al mese) 79,99 euro

(Senza contare la spesa per l'elettricità) Quanto fa con 20 euro 200 km

(Senza contare la spesa per l'elettricità) Quanto fa con un pieno 1.308 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi, così come la classifica dell'autonomia elettrica per le ibride plug-in. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Mazda CX-80: quanto consumano le concorrenti?

Nella classifica delle prove consumi reali la Mazda CX-80 si ritaglia un posto nella parte più bassa della graduatoria, a pari merito con la più vecchia e compatta Jeep Compass PHEV 4xe Trailhawk, ma davanti ad Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Jaguar F-Pace P400e AWD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), Volvo XC90 T8 AWD Plug-in hybrid (5,80 l/100 km - 17,2 km/l) e Sportequipe 8 1.5 Plug-in Hybrid (6,30 l/100 km - 15,8 km/l).

Mazda CX-80 Foto di: Mazda

Rimanendo sui grandi SUV ibridi plug-in troviamo invece alcuni modelli che hanno consumato meno della Mazda, come ad esempio la Honda CR-V e:PHEV 2.0l (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), la Hyundai Santa Fe 1.6 PHEV 253CV Aut. 4WD 7 posti (4,45 l/100 km - 22,4 km/l), la Omoda 9 SHS (3,45 l/100 km - 28,9 km/l) e la Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe (3,05 l/100 km - 32,7 km/l).

La Mazda CX-80 vista da vicino

Mazda CX-80: cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho provato è una Mazda CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi Plus, l'allestimento top di gamma che ha già di serie cerchi in lega da 20", tetto panoramico, vetri posteriori oscurati, fari anteriori Full LED con firma luminosa Illumi Bright, portellone elettrico, sedili anteriori riscaldati e ventilati rivestiti in pelle nappa bianca, head-up display, cruise control adattivo, caricabatterie wireless per smartphone, monitor 360° e Impianto audio Bose con 12 altoparlanti. Il powertrain sviluppa ben 327 CV e sfrutta il cambio automatico 8 marce e la trazione integrale.

Mazda CX-80, gli interni Foto di: Mazda

In pratica non manca nulla di quello che si può chiedere a un grande e moderno SUV premium e aggiungendo la vernice metallizzata Soul Red Crystal il prezzo di listino tocca i 76.300 euro. Una cifra importante per un'auto importante che sa dare tante soddisfazioni.

Cosa mi piace Cosa non mi piace Spazio a bordo e capacità di carico Autonomia elettrica un po' ridotta Comodità e silenziosità di viaggio Mancanza della ricarica in corrente continua Finiture interne di alto livello Peso avvertibile sia in curva che in frenata Potenza e ripresa sempre di ottimo livello

Tra le cose che mi sono piaciute di più ci sono in primo luogo le grandi dimensioni interne che permettono ai passeggeri di viaggiare comodi e senza troppi rumori che entrano nell'abitacolo, ma anche la capacità di carico dell'enorme bagagliaio (da 258 a 1.971 litri). Belle anche le finiture interne e i materiali utilizzati che offrono una bella sensazione di lusso in ogni dettagli. Potenza e ripresa sono sempre soddisfacenti, mentre avrei preferito un'autonomia elettrica più estesa e la possibilità di ricarica in corrente continua. In curva e in frenata la CX-80 fa notare a guidatore e passeggeri l'inerzia dei suoi 2.184 kg a vuoto.