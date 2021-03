La nuova Mercedes Classe C, con la piattaforma MRA 2, lo stile e alcune dotazioni prese dall'ammiraglia Classe S, porta una ventata di modernità "classica" nel segmento delle auto medie di lusso.

Una nicchia di mercato storicamente dominato dai modelli tedeschi e che ora vede l'ultima novità della Stella sfidare le rivali di sempre: Audi A4 e BMW Serie 3. Il momento è perfetto per fare un primo confronto sulla carta paragonando le tre vetture per stile, dimensioni, motori e prestazioni.

Tre stili, tre storie

Insomma, numeri e non solo per questo parallelo Made in Germany che parte proprio dal design delle tre concorrenti. In leggero vantaggio sulle tendenze di stile è proprio la più "giovane" delle tre, l'appena svelata Mercedes Classe C che presenta linee molto pulite e raccordate in maniera tondeggiante, un po' come già fatto sulla più compatta CLA e sulla grande Classe S.

Presentata nel 2018, la BMW Serie 3 rappresenta un momento di passaggio nello stile della Casa bavarese, con forme molto vicine alla sorella maggiore Serie 5, ma senza la grande griglia a doppio rene verticale che su M3 ed M4 segna una nuova strada per il design BMW.

Figlia di un debutto datato 2015 e di un restyling nel 2019, l'Audi A4 è anagraficamente la più anziana del trio, ma lo stile ormai conosciuto della Casa dei Quattro Anelli resta comunque sempre apprezzabile e attuale, come dimostrano i numeri di vendita molto vicini alle rivali.

Dimensioni a confronto

Può sembrare curioso, ma solo con la nuova Classe C la Mercedes ha raggiunto e superato le dimensioni delle avversarie tedesche, con misure che sono cresciute sia in lunghezza per toccare quota 4,75 metri, che nel passo (2,86 metri).

In pratica le tre concorrenti si equivalgono nelle dimensioni esterne e nell'aerodinamica che per tutte segna un ottimo Cx compreso tra 0,24 e 0,25.

Mercedes Classe C BMW Serie 3 Audi A4 Lunghezza 4,75 m 4,70 m 4,76 m Larghezza 1,82 m 1,82 m 1,84 m Altezza 1,43 m 1,43 m 1,42 m Passo 2,86 m 2,85 m 2,82 m Cx 0,24 0,24 0,25 Lo stesso discorso vale per le versioni familiari che hanno ingombri esterni identici o molto vicini alle rispettive carrozzerie berlina. In questo caso il Cx peggiora un po' e resta tra 0,27 e 0,28. Lo stesso discorso vale per le versioni familiari che hanno ingombri esterni identici o molto vicini alle rispettive carrozzerie berlina. In questo caso il Cx peggiora un po' e resta tra 0,27 e 0,28.

Mercedes Classe C Station Wagon BMW Serie 3 Touring Audi A4 Avant Lunghezza 4,75 m 4,70 m 4,76 m Larghezza 1,82 m 1,82 m 1,84 m Altezza 1,45 m 1,44 m 1,43 m Passo 2,86 m 2,85 m 2,82 m Cx 0,27 0,27 0,28

Peso e volume di carico

Al momento mancano i dati di peso della nuova Mercedes Classe C, sia Berlina che Station Wagon, ma non dovrebbero essere molto lontani da quelli di Audi e BMW che partono rispettivamente da una massa a vuoto (UE) di 1.490 e 1.580 kg.

Già possibile è invece il confronto tra le tre per la capacità di carico del vano posteriore che sulla nuova Mercedes Classe C berlina resta invariata a 455 litri. La BMW Serie 3 offre 25 litri in più e l'Audi A4 5 litri in più.

Mercedes Classe C BMW Serie 3 Audi A4 Volume vano bagagli 455 l 480 l 460 l

Se confrontiamo le rispettive versioni familiari scopriamo poi che il vano di carico è cresciuto sulla Classe C Station Wagon e ha praticamente raggiunto e, nel caso della A4 Avant, superato la volumetria delle altre wagon teutoniche.

Mercedes Classe C Station Wagon BMW Serie 3 Touring Audi A4 Avant Volume vano bagagli 490-1.510 l 500-1.510 l 495-1.495 l

Solo motori elettrificati per Classe C

Arriviamo al cruciale capitolo delle motorizzazioni, dove Mercedes Classe C dimostra ancora una volta la modernità del suo progetto adottando solo motorizzazioni elettrificate, mild hybrid (MHEV) benzina e diesel al lancio nell'estate 2021, plug-in hybrid nei mesi successivi.

La tecnologia mild hybrid a 48 volt di Mercedes (come quella di BMW) si contrappone alla prevalente tecnologia a 12 volt di Audi che, a differenza delle due concorrenti, non ha a listino versioni ibride plug-in. Qui sotto trovate uno schema di confronto tra motori di potenza e tecnologia simile usati da Audi, BMW e Mercedes, in modo da avere un quadro chiaro delle possibilità di scelta.

Mercedes Classe C BMW Serie 3 Audi A4 Benzina C 180

(1.5 MHEV 48V, 170 CV) 318i

(2.0, 156 CV) 35 TFSI

(2.0 MHEV 12V, 150 CV) C 200

(1.5 MHEV 48V, 204 CV) 320i

(2.0, 184 CV) 40 TFSI

(2.0 MHEV 12V, 204 CV) C 200 4Matic

(1.5 MHEV 48V, 204 CV, 4x4) 320i xDrive

(2.0, 184 CV, 4x4) 40 TFSI quattro

(2.0 MHEV 12V, 204 CV, 4x4) C 300

(2.0 MHEV 48V, 258 CV) 330i

(2.0, 258 CV) - C 300 4Matic

(2.0 MHEV 48V, 258 CV, 4x4) 330i xDrive

(2.0, 258 CV, 4x4) 45 TFSI quattro

(2.0 MHEV 12V, 265 CV, 4x4) - M340i xDrive

(3.0, 374 CV, 4x4) - Diesel - 316d

(2.0, 122 CV) 30 TDI

(2.0 MHEV 12V, 136 CV) - 318d

(2.0, 150 CV) 35 TDI

(2.0 MHEV 12V, 163 CV) C 220 d

(2.0 MHEV 48V, 200 CV) 320d

(2.0, 190 CV) 40 TDI

(2.0 MHEV 12V, 204 CV) - 320d xDrive

(2.0, 190 CV, 4x4) 40 TDI quattro

(2.0 MHEV 12V, 204 CV, 4x4) C 300 d

(2.0 MHEV 48V, 265 CV) 330d

(3.0, 286 CV) - - 330d xDrive

(3.0, 286 CV, 4x4) 50 TDI quattro

(3.0 MHEV 48V, 286 CV, 4x4) - M340d xDrive

(3.0, 340 CV, 4x4) - Metano - - 40 g-tron Avant

(2.0, 170 CV) Ibrida plug-in benzina - 320e

(2.0 PHEV, 204 CV) - C 300 e

(2.0 PHEV, 258 + 129 CV) 330e

(2.0 PHEV, 292 CV) - - 330e xDrive

(2.0 PHEV, 292 CV, 4x4) - Ibrida plug-in diesel C 300 de

(2.0 PHEV, 200 + 129 CV) - - C 300 de 4Matic

(2.0 PHEV, 200 + 129 CV, 4x4) - -

Lo schermo del sistema MBUX è unico

Uno sguardo alla plancia fa invece capire quanto la Mercedes Classe C riesca a sfruttare il vantaggio temporale a suo favore, un progetto più recente che vede nel sistema MBUX di seconda generazione il suo punto di forza.

In realtà tutte le tre rivali hanno la strumentazione digitale, un ampio display centrale in plancia e la gestione delle funzioni son comandi vocali evoluti, ma il nuovo MBUX di Classe C si distingue per il grande schermo a sviluppo verticale sulla consolle centrale che può arrivare a 11,9", mentre il quadro strumenti può raggiungere i 12,3 pollici.