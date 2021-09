L'appuntamento per gli amanti dell'auto è finalmente arrivato e si chiama Salone di Monaco o IAA Mobility 2021. L'evento diffuso nella fiera e nella città bavarese che parte oggi è per tutti, appassionati e addetti ai lavori, l'atteso ritorno alla "normalità" che tanto ci è mancata negli ultimi mesi.

Quella normalità che significa rivedere e toccare con mano le tante novità auto che le Case ci hanno presentato in maniera virtuale negli ultimi mesi o che hanno serbato come sorpresa proprio per questa occasione in terra tedesca.

All'appuntamento con IAA Mobility 2021 non poteva certo mancare il nostro team di Motorsport Network che, come media partner dell'evento, è presente in forze con la squadra di Motor1.com e InsideEVs. L'entusiasmo è alle stelle, visto che da oggi possiamo tornare a raccontarvi delle tante novità auto presenti a un salone dell'auto con i video da Monaco di Baviera, tutte le foto dagli stand, articoli di approfondimento, interviste e tante curiosità live.

Una valanga di novità

A chi si fosse perso le tante anticipazioni e gli annunci fatti negli ultimi giorni sulle concept e auto di serie in anteprima mondiale Salone di Monaco vogliamo rinfrescare un po' la memoria. Al IAA Mobility 2021 viene svelata per la prima volta in pubblico la Mercedes EQE, la berlina media elettrica del futuro assieme alla EQG Concept e alla Mercedes-Maybach EQS Concept, senza dimenticare la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance da 843 CV.

BMW non resta di certo a guardare nella fiera di casa e punta con decisione sulla concept i VISION Circular per testimoniare la sua voglia di sostenibilità e materiali riciclati, ma anche sulla iX5 Hydrogen e sulla nuova Serie 2 Coupé tanto attesa dagli amanti delle bella guida a trazione posteriore.

Audi risponde da par suo con la concept grandsphere che anticipa l'abitacolo lussuoso e spazioso della sua prossima GT elettrica a guida autonoma, senza dimenticare la nuova Audi RS 3 e la futuribile concept skysphere.

Da non dimenticare poi una serie di novità dall'oriente come la nuova Kia Sportage e la EV6, le cinesi Leapmotor, Xpeng, WEY e ORA, quasi tutte elettriche o elettrificate. E poi molto altro ancora, come la nuova smart SUV o la Dacia Jogger. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

