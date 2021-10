Pochi stabilimenti al mondo possono vantare una storia affascinante e articolata come quella della fabbrica di Solihull, nel contea del West Midland, il cui nome è legato indissolubilmente a quello del marchio Land Rover anche se di recente è diventata un polo tecnologico al servizio dell'intero gruppo Jaguar-Land Rover.

Qui, infatti, non soltanto sono nati tutti i modelli del marchio fino agli Anni '90, facendo di Land Rover un vero e proprio brand che ha finto per sopravvivere alla chiusura della Casa madre Rover, ma sono state concepite e sviluppate le nuove piattaforme che guideranno la Casa nell'era dell'elettrificazione.

La fabbrica-ombra

L'origine dello stabilimento di Solihull risale a prima della Seconda Guerra Mondiale: proprio in previsione del sempre più probabile conflitto con l'arrembante Germania nazista, infatti, nel 1936 Governo inglese ha acquistato i comprensori di due fattorie e fatto costruire uno stabilimento rimasto inattivo per i successivi 2 anni. Nel 1938 lo ha assegnato alla Rover con il compito di produrci motori per aerei militari e carri armati.

La storia della Land Rover è stata in qualche modo influenzata da questo: nel 1945, alla fine del conflitto, Rover ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della fabbrica in cui ha trasferito la produzione automobilistica dagli altri siti danneggiati dai bombardamenti. Qui, ha sfruttato la disponibilità di alluminio (più abbondante ed economico dell'acciaio) e le competenze acquisite per la carrozzeria del fuoristrada che i fratelli Wilks, dirigenti della Casa, avevano ideato ispirandosi alle Jeep americane.

Ciò che è avvenuto dopo è storia nota, tre generazioni di Land Rover, seguite dalla prima Defender e affiancate da Range Rover nel 1970, Discovery nel 1984 e Freelander nel 1996 sono uscite dalla fabbrica, più volte aggiornata e ammodernata, diventando un fulcro dell'attività del gruppo Jaguar-Land Rover , nato nel 2005 quando entrambi i brand sono passati dalla proprietà di Ford a quella del colosso indiano Tata.

Con la fine dell'epopea del Defender classico, il cui ultimo esemplare è stato costruito nel 2015 con ampie celebrazioni, culminate con l'allestimento di un museo in cui sono conservate addirittura le vecchie linee di assemblaggio, l'attività a Solihull si è concentrata sull'alto di gamma. L'impianto ospita tuttora la produzione di Range Rover e Range Rover Sport, a cu si sono aggiunti i SUV Velar e Jaguar F-Pace, realizzate sulla stessa piattaforma. Manca soltanto quella di Discovery, che dal 2018 è stata trasferita nella fabbrica Slovacca di Nitra.

Negli ultimi anni, il sito di Solihull ha beneficiato di investimenti per oltre 1,5 miliardi di sterline in infrastrutture e potenziamento della capacità produttiva, che dal 2010 al 2015 è quasi triplicata e ha visto raddoppiare l'organico fino a raggiungere le 10.000 unità.

La competenza nella lavorazione dell'alluminio è stata sviluppata fino a creare la più grande officina per la costruzione di scocche leggere con tecnologie a basso consumo energetico d'Europa e un impianto di assemblaggio flessibile servito tra il 2015 e il 2016 a supportare anche la produzione della berlina media Jaguar XE, che da sola ha creato altri 2.200 posti di lavoro.

Tradizione e futuro

A Solihull, oltre al quartier generale del brand Land Rover e al reparto Heritage, ha anche sede il principale centro tecnologico di JLR: qui sono state ideate le nuove piattaforme su cui nascono tutti i modelli di SUV e fuoristrada, inclusa la MLA, la base modulare che ospiterà i nuovi modelli predisposti per uscire sia con motorizzazioni ibride sia 100% elettriche, iniziando con la nuova generazione di Range Rover che sarà offerta in versione EV dal 2024.

