Di immagini ufficiali dell'Alfa Romeo Tonale non ne abbiamo mai viste, tantomeno video. Negli anni ci siamo dovuti affidare a render, foto spia e voci sussurrate per capire quale aspetto avrà il SUV compatto del Biscione, anticipato con una prima concept al Salone di Ginevra 2019 e poi tornato a nascondersi, per prepararsi al meglio al debutto.

Debutto che avverrà nel corso del 2022 e che oggi è anticipato da un primo video teaser pubblicato da Jean-Philippe Imparato, CEO del Biscione, pubblicato sul proprio profilo Twitter. Pochi e velocissimi frame che arrivano al termine di un video che celebra i primi 11 mesi del manager francese alla guida di Alfa.

Anteriore e posteriore

Dall'Alfa Romeo Tonale si vede unicamente il posteriore, caratterizzato da un aspetto che appare muscoloso e ben spallato e attraversato da una ormai classica linea luminosa da lato a lato. Sembra quindi riprendere lo stile della concept vista a Ginevra quasi 3 anni fa, con le luci sottili interrotte al centro dal simbolo del Biscione.

Dell'Alfa Romeo Tonale compare anche il frontale, a mostrare altrettanto sottili luci e il classico trilobo Alfa, con un design che sembra riprendere anche in questo caso buona parte di quello della concept. Certo, i veloci fotogrammi non permettono di apprezzarlo nei particolari, ma anche la forma delle prese d'aria inferiori sembrano (e sottolineiamo, sembrano) molto simili a quelli della Tonale concept.

Quello che è certo è che saranno molte le differenze con Giulia e Stelvio e anzi, saranno proprio loro a doversi uniformare al nuovo linguaggio di design che il SUV porterà al debutto. Un design che sarà figlio della matita di Alejandro Mesonero-Romanos, ex numero uno del design di Seat e Cupra e passato velocemente a Dacia, chiamato da Luca De Meo, per poi passare in quel di Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale anteriore Alfa Romeo Tonale concept, l'anteriore

Futuro elettrizzante

Che la Tonale sarà anche ibrida plug-in lo sapevamo già - proprio a causa delle performance ritenute non soddisfacenti da Imparato è stato deciso il rinvio della presentazione - e il video teaser conferma ancora una volta la natura (anche) elettrificata del SUV compatto italiano.

Un altro tassello si aggiunge alle dimensioni dell'Alfa Romeo Tonale, a completare un puzzle che in molti attendono e che si mostrerà per intero il prossimo anno.