Secondo l’IEA (l'Agenzia Internazionale dell'Energia), nel 2022 i SUV hanno rappresentato il 46% delle vendite globali. In altri termini, una vettura su due nel mondo è a ruote alte e la tendenza non s’invertirà facilmente nei prossimi anni. Le Case auto stanno puntando forte su questa carrozzeria, che riesce a combinare design, comfort, abitabilità e versatilità in un modo unico tra tutti i segmenti.

La “moda” dei SUV (e dei crossover) ha portato i marchi a trasformare diversi iconici modelli, mentre altre metamorfosi sono previste per il futuro. Ecco, quindi, chi ha “cambiato pelle” negli ultimi tempi e chi è pronto a farlo a brevissimo.

Citroen C5 X

Citroen C5 (2001) Citroen C5 X

Le due generazioni di Citroen C5 sono state declinate esclusivamente come berlina e station wagon. Dal 2021 le cose sono cambiate radicalmente con l’introduzione della C5 X, che ha aperto un nuovo capitolo nella storia del modello.

Cresciuta nelle dimensioni e nell’originalità, la C5 X mette insieme il design di una berlina con quello di una famigliare e di un SUV: si tratta di un “crossover” nel vero senso del termine. Inoltre, per la prima volta, nella gamma sono presenti delle motorizzazioni ibride plug-in, col 1.6 da 224 CV complessivi (comprendendo anche quelli erogati dal motore elettrico) che consentono circa 60 km di autonomia a zero emissioni.

Corvette SUV

Chevrolet Corvette Stingray (2019) Corvette SUV, il render di Motor1

Per il momento si tratta solo di voci (non confermate), ma a quanto pare Corvette potrebbe diventare un brand a sé stante con due modelli inediti. Oltre a un’ammiraglia coupé a quattro porte, negli USA si pensa a un crossover ad alte prestazioni 100% elettrico.

Stando alle prime indiscrezioni, il primo SUV marchiato Corvette avrebbe un’architettura da 800 Volt e una capacità di ricarica fino a 350 kW. Inoltre, il modello avrebbe anche le ruote posteriori sterzanti, il Torque Vectoring e un sistema di raffreddamento delle batterie brevettato. Ne sapremo di più a breve: Corvette dovrebbe diventare “autonoma” dal 2025.

Fiat 600

Fiat 600 (1957) Nuova Fiat 600, le foto spia

Ormai è praticamente tutto pronto per il lancio dell’erede della 500X. Ancora poche settimane e la nuova 600 prenderà vita, con possibili versioni a benzina e 100% elettriche basate sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger. Il design visto nelle prime foto spia è molto simile a quello della 500X, ma il nome richiama quello dell’omonimo modello venduto tra il 1955 e il 1969.

Naturalmente, i più giovani ricorderanno anche la Seicento, la city car vista tra la fine degli Anni ’90 e l’inizio degli Anni 2000.

Ford Puma

Ford Puma (1997) Ford Puma ST

La Puma originale ha avuto un discreto successo tra il 1997 e il 2002. Grazie alle proporzioni compatte (meno di 4 metri di lunghezza) e alla linea sportiva, la Ford ha conquistato i cuori di tanti appassionati in Europa trovando gloria anche nel mondo dei rally.

Nel 2019, la Casa ha rispolverato questo nome tanto caro ai clienti del Vecchio Continente e l’ha associato a un crossover. I dati di vendita (soprattutto nei primi anni di commercializzazione) hanno premiato la scelta del marchio, che col tempo ha aggiunto anche la variante sportiva ST dotata di un 1.5 a 3 cilindri da 200 CV.

Opel Insignia

Opel Insignia Sports Tourer

L’abbiamo conosciuta per anni come berlina e station wagon, ma presto l’Opel Insignia potrebbe andare in palestra e diventa un SUV. Dalle parti di Russelsheim se ne parla da parecchio tempo e il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per vedere questa trasformazione.

I rumors riportati negli scorsi mesi da AutoExpress parlano di un modello a metà tra un SUV e una multispazio. È certo, comunque, che l’Opel resterà “family friendly”, pur adottando un nuovo stile e powertrain ibridi ed elettrici.

Renault Espace

Renault Espace (1984) Renault Espace (2023)

Tra gli ultimi modelli a diventare un SUV c’è la Renault Espace. Quella che una volta era la portabandiera delle monovolume, si è progressivamente trasformata per cercare di adattarsi a un mercato in continuo mutamento.

La nuova generazione si basa sull’Austral, ma è più lunga di 21 cm e ha 7 posti. Dotata unicamente dell’E-Tech Full Hybrid da 200 CV, la nuova Espace si distingue per uno stile moderno, forme muscolose e una propensione ad abbandonare (seppure non spesso) l’asfalto grazie alla discreta altezza da terra.

Toyota Crown

Toyota Crown (2018) Toyota Crown Sport

Il caso più clamoroso di trasformazione in SUV/crossover è sicuramente quello della Crown, che è stata venduta come ammiraglia dal 1955 fino a pochi mesi fa. Nel corso della storia ci sono state alcune declinazioni come wagon e coupé, ma mai la Toyota era diventata (anche) un crossover.

Ora la Crown è una vera e propria famiglia di modelli, tre dei quali a ruote alte e una berlina. Chiamate “Crown Crossover”, “Crown Sport” e “Crown Estate”, le tre Toyota non sono disponibili in Europa e hanno tutte motorizzazioni full hybrid e ibride plug-in. Piccola curiosità: avete notato come la Crown Sport somigli tanto alla Ferrari Purosangue?