I furti d’auto in Italia (e non solo) sono in crescita. A certificarlo è la ricerca di LoJack, che parla di un aumento del 7% nel 2023 rispetto all’anno precedente. In totale, da 2013 ad oggi sono stati rubati oltre 1,5 milioni di veicoli, di cui solo 609.000 successivamente ritrovati.

Tenendo presente che non esiste uno studio europeo organico che raccolga tutti i dati dei vari Paesi, grazie alle varie segnalazioni dalle redazioni europee di Motor1.com, proviamo a fare il punto della situazione a confrontare il nostro panorama con quello dei principali mercati auto in Europa.

Italia, 131.679 auto rubate

I dati dello studio “Dossier sui Furti di veicoli 2024” elaborato da LoJack Italia dicono che nel 2023 ci sono state 131.679 sottrazioni, ovvero il 7% in più rispetto al 2022. Tra le auto più rubate ci sono in testa tre Fiat, ossia Panda (12.571 sottrazioni, quasi il 10% del totale), 500 (5.889) e Punto (4.604).

Fiat Panda

Le aree da “bollino rosso” sono nell’ordine Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. Qui si registrano 80.559 dei 99.153 furti totali nazionali, praticamente l’80%. Nello specifico, il primato negativo della Campania resta irraggiungibile con 26.045 furti (+9% rispetto al 2022), seguita con distacco da Lazio, con 16.912 episodi (anch’esso in crescita lo scorso anno, del 12%), Puglia (14.978), Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750 e +15% vs 2022).

Francia, 70.649 auto rubate

Stando all’analisi di Ouest-France, in Francia, le auto più rubate sono… francesi. Tra le 70.649 auto rubate in totale nel 2023 (+18,9% sul 2021), ai primi due posti troviamo la Renault Clio IV con 2.378 esemplari, mentre al secondo posto ecco la Megane IV con 1.297. Completa il podio la Peugeot 3008 seconda serie con 1.181 modelli.

Renault Megane IV

Non sorprende che i brand più “ambiti” siano proprio Renault e Peugeot, seguiti da Toyota. In quest’ordine, invece, i paesi in cui si sono verificati più furti nel 2023: Parigi, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise, Loire-Atlantique, Essonne, Val de Marne, Seine et Marne, Yvelines.

Regno Unito, 64.000 auto rubate

Stando ai dati di RightReg, nel Regno Unito sono state rubate oltre 64.000 auto nel 2023 (+5% rispetto al 2022), con la Top 3 dei modelli che vede in testa la Ford Fiesta con 5.979 modelli scomparsi. Al secondo posto troviamo un’altra Ford, la Focus, con 2.120 esemplari, mentre in terza posizione c’è la Volkswagen Golf con 2.038 modelli.

Ford Fiesta

La classifica dei brand più rubati, però, è completamente diversa e vedere ai primi tre posti Lexus, Land Rover e Jaguar. Greater London, West Midlands e Yorkshire le regioni dove vengono registrati più furti.

Spagna, 30.982 auto rubate

Secondo l’analisi di Motor1.com Espana, nel 2023 sono state rubate 30.982 auto, il 17,3% in più rispetto al 2022 quand’erano sparite 24.990 euro. I tre brand più “ricercati” sono Mercedes (14,7% del totale), BMW (14,4%) e Toyota (16,6%). La Top 3 dei modelli più rubati vede la Seat Ibiza (2.674 esemplari), la Volkswagen Golf (1.984) e la Seat Leon (1.762).

Le città più soggette a furti d’auto sono le seguenti: Ceuta, Santa Cruz De Tenerife, Barcellona, Siviglia e Madrid.

Seat Ibiza

Germania, 29.985 auto rubate

Secondo i dati forniti dalla polizia tedesca, nel 2023 sono stati registrati 29.985 furti d’auto, ossia il 17,5% in più rispetto al 2022.

Stando all’analisi di Gesamtverband der Versischerer, nella top 3 dei modelli ci sono la Jeep Grand Cherokee di quarta generazione, la Kia Stinger e la Range Rover di terza generazione, mentre nella top 3 dei brand ci sono Volkswagen, Audi e Mercedes.

Le città in cui vengono commessi più furti sono Berlino, Amburgo e Brandenburgo.