Con questa Brabus non potrete andare su strada

Quando si parla di Brabus la prima immagine che viene in mente è quella di un'auto, meglio se sportiva e firmata da un qualche brand premium o di lusso, riccamente agghindata e dotata di un motore modificato, per spremere il maggior numero possibili di cavalli e Nm. Bolidi di differenti forme e colori che fanno dell'eccesso la propria cifra stilistica e tecnica, destinati a mostrarsi su strada.

Bene, la prossima Brabus non sarà affatto così. Prima di tutto perché non sarà un'auto. In collaborazione con AB Yachts infatti l'azienda tedesca presenterà il suo primo yacht. Appuntamento al Monaco Yacht Show 2026.

Il limite è il cielo

In realtà quello tra Brabus e il mare è un rapporto ormai consolidato: da anni infatti l'azienda tedesca elabora barche firmate Axopar, ricalcando quanto avviene da sempre con le auto. Con l'italiana AP Yachts il discorso sarà diverso, il nuovo yacht sarà un progetto originale e non un tuning di qualcosa di già esistente. Praticamente come fatto con la Brabus Bodo, non un'elaborazione ma un modello sviluppato direttamente da Brabus.

Brabus 900 Rocket Edition Foto Di: Brabus Brabus Continental GTC Brabus Foto Di: Brabus

Cosa dobbiamo aspettarci? Le due aziende parlano di "eleganza contemporanea" e "prestazioni elevate". Velocità e lusso senza bisogno di asfalto. Di certo ci saranno cavalli in abbondanza, pelle a profusione e, perché no, anche il giusto quantitativo di fibra di carbonio a vista. Le tradizioni vanno rispettate a prescindere da dove si va. Immaginatevi poi la scena: arrivare in porto con una Mercedes Classe G da 900 CV (o una Lamborghini Urus con pari cavalleria, o se preferite il fascino di una cabrio una Bentley Continental GT) e salire su uno yacht con potenza da urlo. Mica male.