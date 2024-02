Bassi consumi e SUV sono due concetti che non sempre stanno assieme nella stessa frase, ma occorre sfatare il vecchio mito per cui tutti i SUV o crossover sono assetati di carburante.

L'evoluzione tecnologica e l'elettrificazione hanno infatti migliorato di molto l'efficienza dei cosiddetti "ruote alte" che non sempre si dimostrano dei divoratori di benzina o gasolio. Per dimostrarvelo vi riportiamo qui sotto la classifica dei dieci SUV che consumano di meno tra quelli testati nel 2023 nel corso della prova consumi reali.

Vi anticipiamo solamente che le auto ibride, dei vari tipi esistenti, dominano la Top 10, mentre per conoscere i risultati degli anni precedenti vi invitiamo a scorrere la nostra classifica dei consumi reali.

Kia Niro

A guidare la classifica dei SUV super efficienti provati nel 2023 c'è la Kia Niro ibrida plug-in, il SUV compatto coreano che sfrutta il motore 1.6 benzina + elettrico da 183 CV totali e la batteria da 11,1 kWh per ottenere nel tratto Roma-Forlì un consumo medio di appena 3,10 l/100 km (32,26 km/l).

Kia Niro

Si tratta di uno dei migliori risultati di sempre nella storia ultra decennale della rubrica consumi reali. In uscita da Roma e in modalità completamente elettrica la Kia Niro Plug-in Hybrid riesce a percorrere 60 km a zero emissioni.

Dacia Duster

La motorizzazione a gasolio, per quanto ormai messa in un angolo dalle normative anti inquinamento e dall'avanzare della tecnologia ibrida ed elettrica, mantiene sempre un'alta efficienza, come dimostra la Dacia Duster.

Dacia Duster

La Dacia Duster diesel 4x4 col motore 1.5 Blue dCi da 115 CV, la trazione integrale e il cambio manuale a 6 marce ottiene un consumo medio di 4,10 l/100 km (24,39 km/l) guadagnandosi un'ottima posizione nella classifica consumi reali, categoria diesel.

Renault Arkana

Al terzo posto, a pari merito con Duster diesel, troviamo un SUV coupé con motorizzazione full hybrid, quella Renault Arkana che sfrutta il motore 1.6 benzina+elettrico da 145 CV, ilcambio automatico multimodale senza frizione e la trazione anteriore.

Renault Arkana

Il suo consumo medio nel tragitto standard di 360 km è stato di 4,10 l/100 km (24,39 km/l), davvero non male per un SUV lungo più di 4,5 metri e pesante 1,4 tonnellate.

Suzuki S-Cross

Staccata di poco c'è la Suzuki S-Cross full hybrid che registra una media di consumo di 4,20 l/100 km (23,81 km/l) nella prova standard dalla Capitale a Forlì.

Suzuki S-Cross

Il merito è soprattutto del propulsore 1.5 benzina da 115 CV abbinato al cambio automatico robotizzato AGS a 6 marce e alla trazione integrale Allgrip. Niente male per una 4x4 lunga 4,30 metri!

Kia Sportage

Riecco un SUV diesel in classifica, ma questa volta ha l'elettrificazione leggera da mild hybrid. È la Kia Sportage diesel mild hybrid che si porta a casa un consumo medio di 4,25 l/100 km (23,53 km/l).

Kia Sportage

In questo caso il motore a gasolio è un 1.6 CRDi da 136 CV associato alla trazione anteriore e al cambio doppia frizione a 7 marce.

Hyundai Kona

Tra le diverse coreane che compaiono in questa graduatoria spicca anche la Hyundai Kona full hybrid con il suo consumo di 4,25 l/100 km (23,5 km/l) nel tragitto standard di 360 km.

Hyundai Kona

Sotto il cofano c'è l'ormai classico 1.6 GDI HEV con una potenza combinata di 141 CV, trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione a 6 marce.

Honda ZR-V

Un altro nuovo SUV del 2023 è la Honda ZR-V, compatta full hybrid giapponese che ottiene un ottimo consumo medio di 4,40 l/100 km (22,7 km/l).

Honda ZR-V

Il merito è della nuova motorizzazione 2.0 full hybrid e:HEV da 184 CV unita al cambio automatico eCVT.

Hyundai Tucson

La Hyundai Tucson ibrida plug-in si ritaglia un ottavo posto nella classifica consumi 2023 dei SUV con una media di 4,50 l/100 km (22,2 km/l) e lo fa con la trazione integrale e una potenza combinata di 265 CV, la più alta della Top 10.

Hyundai Tucson

Il motore è il 1.6 benzina, il cambio è l'automatico 6 marce e la batteria da 13,8 kWh permette di uscire da Roma in modalità elettrica al 100% per 62 km.

Peugeot 408

Qui c'è spazio anche per un SUV a benzina senza alcun tipo di elettrificazione come la Peugeot 408 che col motore a benzina consuma 4,65 l/100 km (21,51 km/l).

Peugeot 408

A spingere questo SUV crossover un po' coupé lungo ben 4,68 metri ci pensa l'ormai classico tre cilindri 1.2 turbo benzina PureTech da 130 CV collegato alla trazione anteriore attraverso il cambio automatico otto marce EAT8.

Kia Stonic

La Kia Stonic mild hybrid chiude la classifica con i suoi 4,70 l/100 km (21,28 km/l), a quasi sette anni dal debutto e a due anni dal restyling.

Kia Stonic

Il SUV compatto coreano sfrutta il motore tre cilindri turbo benzina 1.0 T-GDI da 120 CV che trasmette la potenza alla strada con un cambio automatico DCT a 7 marce.