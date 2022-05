Lo schema degli incentivi 2022 è rimasto pressoché invariato rispetto alla campagna precedente e continua a prevedere tre distinte face di emissioni di CO2: fino a 20 g/km, da 21 a 60 g/km e da 61 a 135 g/km, che come abbiamo già visto in passato corrispondono a grandi linee a diverse tipologie di veicoli, in quanto le soglie più basse possono essere raggiunte soltanto grazie all'elettrificazione graduale delle vetture

La prima fascia in particolare (0-20) può essere coperta in buona sostanza soltanto dalle elettriche pure, perché anche il miglior ibrido "alla spina" ancora non riesce a scendere al di sotto dei 20 grammi, anche se molti ci si avvicinano.

Nella seconda fascia infatti, la lotta è serrata e lo sarebbe ancora di più se non ci fosse un limite di prezzo massimo a cui è applicabile l'incentivo che, lo ricordiamo, ammonta a 4.000 euro con rottamazione di un usato e di 2.000 euro senza.

La Top 10 dei PHEV che consumano meno acquistabili con gli incentivi

Se i risultati della graduatoria vi sembrano mirabolanti, sappiate che ci sarebbero modelli capaci di fare ancora meglio: alcuni colossi con sistemi elettrici ancora più potenti, come la nuova Land Rover Range Rover, o le Mercedes Classe C 300 PHEV e GLE 350 De (tra i pochi plug-in a gasolio), dichiarano valori tra 0,6 e 0,8 l/100 km, ma i loro listini Iva esclusa sono più onerosi dei 45.000 euro (54.900 con Iva) previsti come tetto.

La classifica

Anche per i modelli arrivati nella top 10 ci sono delle considerazioni da fare: se la classifica è stilata in base al consumo medio dichiarato, per i "pari merito" abbiamo tenuto conto di altri dati, non tanto le emissioni di CO2 ma peso, potenza e tipologia di veicolo. Tra due vetture che consumano un solo litro per 100 km un SUV che pesa 2.000 kg e ha magari 300 CV merita infatti una posizione migliore rispetto a una berlina da 200 CV e 1.700 kg. Ecco le prime 10 nel dettaglio:

Mercedes CLA 250 e

Consumo dichiarato: 0,9 l/100 km

Potenza: 218 CV

Peso: 1.490 kg

Emissioni CO2: 21 g/km

Prezzo di listino: da 49.841.50 euro

Con incentivo senza rottamazione: 47.841,50 euro

Con incentivo + rottamazione: 45.841,50

La coupé a 4 porte compatta della Stella vince grazie al mix di efficienza e aerodinamica e c'è mancato poco che arrivasse nella fascia presidiata dalle elettriche pure, mancata per 1 solo grammo. Ovviamente il risultato vale anche per la Mercedes CLA Shooting Brake, che emette 23 g/km e dichiara appena 1 litro per 100 km, mentre il prezzo base sale di 3.500 euro.

Volkswagen Golf 1.4 TSI eHybrid

Consumo dichiarato: 0,9 l/100 km

Potenza: 204 CV

Peso: 1.549 kg

Emissioni CO2: 21 g/km

Prezzo di listino: da 39.950 euro

Con incentivo senza rottamazione: 37.950 euro

Con incentivo + rottamazione: 35.950 euro

Chi dice che la Volkswagen Golf di oggi non è più la regina di una volta evidentemente sbaglia, perché in questa classifica resta la migliore, grazie alla compattezza, rispetto anche ad altri modelli del Gruppo VW nati sullo stesso pianale ma più grandi come Seat Leon e Skoda Octavia. Va però sottolineato che la versione ibrida plug-in è ufficialmente fuori listino ed è acquistabile soltanto più in stock...

Toyota RAV4 2.5 PHEV AWD-i

Consumo dichiarato: 1l/100 km

Potenza: 306 CV

Peso: 1.985 kg

Emissioni CO2: 22 g/km

Prezzo di listino: da 52.500 euro

Con incentivo senza rottamazione: 50.500 euro

Con incentivo + rottamazione: 48.500 euro

Re dei SUV compatti da sempre, Toyota RAV4 è anche il modello che ottiene i risultati migliori nella particolare classifica dei modelli alla spina incentivabili, e non soltanto tra le vetture "a ruote alte". Con 306 CV e quasi 2 tonnellate, il suo litro per 100 km e i 22 g di CO2 valgono oro. L'incentivo si ottiene però soltanto con l'allestimento base, la versione Style a 58.000 euro è fuori dai giochi come pure il "gemello" Suzuki Across, che ufficialmente parte da 56.900 euro, salvo sconti e promozioni.-

Ford Kuga PHEV

Consumo dichiarato: 1 l/100 km

Potenza: 224 CV

Peso: 1.750 kg

Emissioni CO2: 22 g/km

Prezzo di listino: da 42.850 euro

Con incentivo senza rottamazione: 40.850 euro

Con incentivo + rottamazione: 38.850 euro

Malgrado sia cresciuto nelle dimensioni al punto da diventare uno dei più generosi tra i SUV compatti, Ford Kuga ha raggiunto un notevole livello di efficienza. I prezzi concorrenziali fanno rientrare nell'incentivo l'intera gamma della versione ibrida plug-in, che arriva a un po' più di 47.000 euro di listino.

Mercedes A 250 e

Consumi dichiarati: 1 l/100 km

Potenza: 218 CV

Peso: 1.560 kg

Emissioni CO2: 22 g/km

Prezzo di listino: da 46.057 euro

Con incentivo senza rottamazione: 44.057 euro

Con incentivo + rottamazione: 42.057 euro

A parità di motorizzazione, la Mercedes Classe A fa paradossalmente un po' meno bene della sua partente stretta la CLA, per ragioni puramente aerodinamiche (infatti la A Sedan, pir meno diffusa, ha valori più vicini alla coupé). Questa posizione andrebbe in realtà condivisa anche con la Classe B 250 e, che dichiara 25 grammi pur allineandosi a un consumo di 1 litro ogni 100 km e parte da 43.878 euro

Audi A3 Sportback

Consumo dichiarato: 1 l/100 km

Potenza: 204 CV

Peso: 1.635 kg

Emissioni CO2: 24 g/km

Prezzo di listino: da 41.450 euro

Con incentivo senza rottamazione: 39.450 euro

Con incentivo + rottamazione: 37.450 euro

La Audi A3 Sportback offre in realtà ben 2 versioni TFSI e, quella base da 204 CV e quella potenziata da 245 CV che hanno valori simili e tutti e due rientranti nei limiti dell'incentivo, con autonomia elettrica di che va da 60 a 68 km circa. La pù potente cosa qualcosa più di 48.000 euro.

Skoda Octavia 1.4 TSI iV

Consumo dichiarato: 1l/100 km

Potenza: 204 CV

Peso: 1.608 kg

Emissioni CO2: 25 g/km

Prezzo di listino: da 37.000 euro

Con incentivo senza rottamazione: 35.000 euro

Con incentivo + rottamazione: 33.000 euro

Sempre generosa, nelle misure come nell'abitabilità, la Skoda Octavia sfrutta bene la piattaforma e il powertrain ma soprattutto conserva un prezzo che la fa rientrare largamente negli incentivi intutte le versioni, berlina e wagon, anche nella variante RS da 245 CV che costa poco più di 41.000 euro.

Peugeot 308 Hybrid

Consumo dichiarato: 1l/100 km

Potenza: 181 CV

Peso: 1.678 kg

Emissioni CO2: 23 g/km

Prezzo di listino: da 36.750 euro

Con incentivo senza rottamazione: 34.750 euro

Con incentivo + rottamazione: 32.750 euro

La terza generazione della compatta francese Peugeot 308 è la prima ad offrire l'ibrido e grazie ala piattaforma evoluta anche una delle migliori sul mercato, come dimostrano i dati. La nuova versione del sistema Hybrid depotenziata a 180 CV complessivi è quella che ottiene i valori migliori, ma anche quella da 225 CV ci rientra in pieno sia per emissioni sia per prezzi.

Curiosamente la quasi-gemella Opel Astra ha un valore omologato di 1,1 litri, che la posiziona un po' più in basso in questa classifica.

Skoda Superb 1.4 TSI e

Consumo dichiarato: 1/100 km

Potenza: 218 CV

Peso: 1.730 kg

Emissioni CO2: 33 g/km

Prezzo di listino: da 39.400 euro

Con incentivo senza rottamazione: 37.400 euro

Con incentivo + rottamazione: 35.400 euro

Lunga oltre 4,8 metri, la Skoda Superb è una delle medie abbordabili con la maggiore efficienza, considerando che rispetto alle sorelle (poco) minori Octavia e Octavia Wagon iV ha anche qualche CV in più. Di nuovo, i benefici sono accessibili all'intera gamma ibrida plug-in di berlina e wagon.

Kia Sportage PHEV

Consumo dichiarato: 1,1 l/100 km

Potenza: 265 CV

Peso: 1.980 kg

Emissioni CO2: 26 g/km

Prezzo di listino: da 43.950 euro

Con incentivo senza rottamazione: 41.950 euro

Con incentivo + rottamazione: 39.950 euro

In arrivo nella seconda parte dell'anno, anche se già in listino, Kia Sportage nella nuova versione plug-in è il vero fenomeno in questa graduatoria, perché offre una delle potenze più alte (la più alta dopo Toyota RAV4) e a fronte di un peso che sfiora le 2 tonnellate riporta uno dei risultati migliori. Il listino, pur salito rispetto al passato, resta ancora nei limiti di godimento degli incentivi con tutte le versioni.