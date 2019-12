La nuova Mercedes GLA, quella di seconda generazione che vedremo nelle concessionarie a primavera 2020, cresce soprattutto in altezza e nello stile per diventare più SUV che crossover e già si prepara a sfidare le concorrenti. Quello che la nuova GLA intende fare è ritagliarsi una fetta ancora più consistente di quel ristretto segmento di mercato che raccoglie i SUV compatti di lusso, dominato a livello europeo da BMW X1, Audi Q3 e Volvo XC40.

Prima di vederla negli showroom e di poterla guidare possiamo nel frattempo metterla a confronto con queste concorrenti e con gli altri SUV di prestigio non troppo grandi, per capire come si posiziona la nuova Mercedes GLA.

Passo lungo per la GLA

Il primo dato da valutare è quello delle dimensioni esterne, che nel caso della GLA 2020 vedono una crescita in altezza e larghezza rispetto al modello precedente e una leggera riduzione in larghezza. Le misure restano quasi identiche a quelle delle citate BMW X1, Audi Q3 e Volvo XC40, con la svedese che risulta la più alta del quartetto e la GLA che eccelle nel passo.

Allargando il confronto troviamo poi le cugine inglesi Jaguar E-Pace e Range Rover Evoque che hanno proporzioni molto vicine alle precedenti e l'ibrida Lexus UX che risulta invece più bassa e lunga. Volendo aggiungere anche due “outsider” compatte troviamo la DS 3 Crossback e la MINI Countryman.

Le Misure

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Audi Q3 4,48 m 1,85 m 1,61 m 2,68 m BMW X1 4,44 m 1,82 m 1,59 m 2,67 m DS 3 Sportback 4,11 m 1,79 m 1,53 m 2,55 m Jaguar E-Pace 4,39 m 1,98 m 1,64 m 2,68 m Lexus UX 4,49 m 1,84 m 1,54 m 2,64 m Mercedes GLA 4,41 m 1,83 m 1,61 m 2,72 m MINI Countryman 4,29 m 1,82 m 1,55 m 2,67 m Range Rover Evoque 4,37 m 1,99 m 1,64 m 2,68 m Volvo XC40 4,42 m 1,87 m 1,65 m 2,70 m

Senza abbattere i sedili ci sono bagagliai più grandi

Continuando nel paragone “sulla carta” occorre mettere fianco a fianco il dato della capacità di carico del bagagliaio, importante per capire chi punta più su praticità e spazio e chi su altre doti. I 435 litri di volumetria minima della nuova Mercedes GLA la posizionano nella parte inferiore della classifica, assieme a DS 3 Crossback, MINI Countryman e l’ancora più raccolto bagagliaio della Lexus UX.

A uscire vincitrici dal confronto della capacità minima sono Evoque, E-Pace e Audi Q3, mentre la nuova GLA si prende una bella rivincita nella colonna del carico massimo, guidata da BMW X1.

La capacità di carico

Modello Min Max Audi Q3 530 l 1.525 l BMW X1 505 l 1.550 l DS 3 Sportback 350 l 1.050 l Jaguar E-Pace 577 l 1.274 l Lexus UX 320 l N.D. Mercedes GLA 435 l 1.430 l MINI Countryman 450 l 1.390 l Range Rover Evoque 591 l 1.383 l Volvo XC40 460 l 1.336 l

Motori, si parte coi benzina, poi diesel e ibrido plug-in

Guardiamo infine alla gamma dei motori disponibili, non ancora definita nella sua totalità per la nuova Mercedes GLA. Il SUV compatto della Stella è infatti offerto al lancio coi soli motori a benzina della GLA 200 e della AMG GLA 35 4MATIC, entrambe votate alla sportività. Delle promesse versioni diesel a ibride di GLA non esistono ancora dati ufficiali, ma è facile immaginare la progressiva introduzione dei quattro cilindri della Classe A, compreso quello già annunciato in versione ibrida plug-in.

Le concorrenti partono ovviamente da una più consolidata presenza sul mercato e posso vantare diverse motorizzazioni a benzina, diesel, mild hybrid, full hybrid, plug-in e anche elettriche al 100%. La tabella le riporta tutte, raccolte per tipologia e range di potenza.

