La Redazione di Motor1.com si rafforza con la nomina di Fabio De Rossi a vicedirettore della nostra Testata. Nato a Roma, 59 anni, Fabio De Rossi vanta un'esperienza giornalistica trasversale. Dal 2014 al 2020 è stato vicedirettore di Quattroruote.

Precedentemente ha lavorato nel settore economico finanziario: Capo servizio nella redazione romana dell'agenzia Il Sole 24 Ore - Radiocor (1999 - 2001), capo redattore aggiunto del servizio economico di Ansa (2001 - 2005), capo redattore del quotidiano MF e del settimanale Milano Finanza (2005 – 2007). Vicedirettore de Il Mondo dal (2007 – 2014).

L'incarico di vicedirettore sarà operativo dal 1° febbraio e rientra in una strategia di potenziamento dell'organizzazione editoriale.

Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Motor1.com Italia, ha detto:

"L'ingresso di Fabio De Rossi segna un passaggio molto importante per lo sviluppo della nostra Testata e dei supplementi InsideEVs e OmniFurgone.it . Il rafforzamento della direzione è propedeutico alla nostra strategia editoriale multipiattaforma che richiede un elevato coordinamento di competenze giornalistiche, video e social. E' un sistema sempre più complesso la cui competitività dipende innanzitutto dall'organizzazione e dalla capacità di produrre contenuti originali e di qualità in tempo reale."

Parlando della nuova nomina il Presidente Automotive di Motorsport Network, Filippo Salza, ha dichiarato:

"Motorsport Network continua a crescere in tutto il mondo e l'Italia si conferma un paese strategico nonché motore creativo del gruppo editoriale. Siamo orgogliosi di questo successo e crediamo che l'investimento in risorse e competenze sia un presupposto fondamentale per proseguire lo sviluppo nonostante le complessità di questa fase storica. Perché la qualità dell'informazione editoriale dipende dalla persone e sono felice di poter dare il benvenuto ad un professionista di grande esperienza qual è Fabio De Rossi".